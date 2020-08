Ladeseier ved sykehusene i Møre og Romsdal

Etter to års innsats fra Møre og Romsdal elbilforening skal endelig pasienter og pårørende få lade bilen sin ved fylkets fire sykehus. Parkeringstilsynet har pålagt sykehusene å etablere ladeplasser, og det skal ifølge Helse Møre og Romsdal skje innen 31. oktober 2020.

Møre og Romsdal elbilforening jubler!

– Det er nesten litt utrolig, men først og fremst utrolig deilig. Nå blir det mulig å kjøre miljøvennlig også når man må på sykehuset, og det har vi jobbet lenge for, sier Rolf M. Ness, leder i Møre og Romsdal elbilforening.

– Elbil er for alle, og med ladetilbud også på sykehusene er det mange som nå kan føle seg tryggere i overgangen til en mer miljøvennlig bil, følger nestleder Espen Ødegård opp.

De to har vært primus motor i arbeidet og har jobbet for lademuligheter ved sykehusene i fylket i over to år. I 2018 ble det nemlig innført et krav i parkeringsforskriften om at alle som tilbyr vilkårsparkering, også skal tilby lading for elbil. Helseforetaket har ikke vært interessert i å imøtekomme elbilistene som da tok kontakt med Parkeringstilsynet og førte først tilsyn våren 2020. Men denne uken fikk Elbilforeningen endelig den gledelige beskjeden om at vedtaket er i boks.

Selv om Helse Møre og Romsdal har vært avventende til å bygge ut før de nå blir pålagt dette, velger Møre og Romsdal elbilforening likevel å gratulere sykehusene for vedtaket som de mener utvilsomt vil være bra for både miljøet og helsa.

– Her i fylket er vi glade i sykehusene våre, men enda mer glad i å komme hjem igjen etter endt opphold. Og nå kan vi reise både til og fra med renere luft og god rekkevidde, sier Ness.

Tydelig «dom» fra Parkeringstilsynet

I tilsynsrapporten sin skriver Parkeringstilsynet at de ikke har funnet noen ladeplasser på parkeringsplassene til de fire sykehusene i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, og at Helse Møre og Romsdal plikter å følge parkeringsforskriftens paragraf 35 (se faktaboks). Helse Møre og Romsdal svarer tilsynet med at de nå skal sørge for at det blir «etablert tilstrekkelig ladeplasser til ladbare motorvogner på foretakets parkeringsplasser senest 31. oktober 2020».

Parkeringsforskriftens §35 «På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks prosent av det totale antallet plasser.» Forskriften gjelder for all vilkårsparkering som tilbys allmennheten (parkering som innebærer betingelser/begrensninger for parkering, f.eks. krav om avgift eller tidsbegrensning). Paragrafen om lademulighet kom allerede på plass 6. desember 2017. Opprinnelig frist for parkeringsvirksomheter å innrette seg etter dette var 1.1.2018, men utsatte deretter på generelt grunnlag til 1.7.2018. Etter det har det vært mulig å søke om utsettelse av forskjellige årsaker, med siste frist for etablering av tilstrekkelig ladeinfrastruktur innen 1.1. 2020 (Helse Møre og Romsdal har ikke fått bevilget noen utsettelser, og skulle dermed hatt dette på plass fom 1.7.2018)

Lokal innsats gir resultater

De siste to årene har Møre og Romsdal elbilforening gjentatte ganger snakket med representanter fra Helse Møre og Romsdal, lokale og nasjonale politikere og ikke minst med Parkeringstilsynet. I tilsynsrapporten vises det til henvendelser og tips fra publikum.

– Det er ingen tvil i at iherdig og tålmodig lokal innsats gir resultater, sier Unni Berge, leder i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

Hun utelukker ikke at flere lokalforeninger kan få blod på tann, da det finnes mange virksomheter som ikke tilbyr godt nok ladetilbud på sine parkeringsplasser. For paragraf 35 gjelder for for alle som tilbyr parkering på vilkår.

– Det er bare å hive seg rundt dersom man har ansvar for en parkeringsplass, nå vet vi at parkeringsforskriften fungerer, og hvordan den fungerer, smiler Berge.