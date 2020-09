Lading i Norges nest største borettslag

Elbilsatsingen har kommet for fullt til blokkene i Groruddalen.

Lading i Ammerudlia

Ammerudlia borettslag er et av de største borettslagene i Norge. Fire store blokker med 984 boenheter ruver mot himmelen i Groruddalen, og med i snitt tre personer i hver leilighet, kan vi trygt si at borettslaget fort kunne tilsvart en liten norsk kommune.

Snart vil borettslaget også kunne utmerke på enda et felt, for nå starter utbyggingen av ladeinfrastruktur på anleggets parkeringsplasser.

Grei skuring med rett hjelp

Vidar Haugan og Anders Wenhaug sitter i styret til Ammerudlia borettslag. De er glade for at byggingen nå kommer i gang. Lading til elbiler på parkeringsplassene har vært tatt opp på flere generalforsamlinger, og for halvannet år siden fikk styret mandat til å gå i gang med ladeprosjektet. Med en gang fikk de flere tilbud på ulike løsninger.

– Det var vanskelig å navigere mellom de ulike tilbudene, og vi hadde ikke klart det uten hjelp fra Norsk elbilforening, sier styremedlem Wenhaug, som også har vært med i prosjektgruppa for å få på plass lading.

Styremedlem Haugan anbefaler borettslag å bruke en rådgivningstjeneste, som Norsk elbilforenings laderådgivning, for å få oversikt over hvilke tilbud som finnes, og også finne den løsningen som passer best. Etter at Elbilforeningen kom på banen i august for et år siden, gikk resten av prosessen forholdsvis raskt. Allerede i mai i år hadde styret skrevet under på installering og levering fra Grønn Kontakt, og om drøye fem uker er de første ladeboksene på plass i borettslaget.

Tormod Bergheim, leder laderådgivning i Norsk elbilforening, sier Ammerudlia har vært et spennende prosjekt med et dyktig og engasjert styre.

– I samarbeid med oss i Norsk elbilforening har de spart mange millioner på å gjennomføre en profesjonell innkjøpsprosess, sier Bergheim.

Trenger ditt borettslag eller sameie rådgivning for å tilrettelegge for elbillading?

Støtteordninger kan finnes lokalt

Haugan har flere tips til andre borettslag som nå ønsker å gjøre det samme. Borettslaget i Groruddalen har benyttet seg av støttordningen for utbygging av ladeinfrastruktur fra Oslo kommune.

– Det er smart om styret i borettslag og sameier undersøker hvilke ordninger de kan søke på, for å gjøre prosessen med å få på plass elbillading rimeligere, sier Vidar Haugan.

Og om du ikke bor i Oslo, finnes det også lignende støttetiltak i for eksempel Stavanger, Trondheim og Bergen. I Viken får borettslag og sameier gratis laderådgivning.

Smart løsning

Det er Grønn Kontakt som bygger ladeinfrastrukturen på anlegget til borettslaget. I første omgang er det 110 ladebokser som kommer på plass, men infrastrukturen som blir lagt i bakken nå vil det gjøre det mulig å sette opp enda flere ladebokser senere, skulle det bli behov.

Av de 110 ladeboksene som settes opp nå, skal borettslaget eie 55. Resterende 55 er kjøpt av privatpersoner som ønsker lading på sin parkeringsplass eller i sin garasje. Etter at boksene er satt opp vil over 20 prosent av borettslagets parkeringsplasser ha lading tilgjengelig.

Med felles lading på plass har borettslaget full kontroll over det elektriske anlegget i garasjene og på uteparkeringen. Alle boksene er like, trygge og brukervennlige.

– Ladeanlegget de bygger er smart og fremtidsrettet med laststyring som regner ut og fordeler effekt til alle biler som lader samtidig. Dette gir god lading til hver bil, sier Tormod Bergheim, leder laderådgivning i Norsk elbilforening.

Med denne løsningen slipper også styret fakturering, samt å holde oversikt over hvor mye strøm hver beboer bruker på lading. Det er det Grønn Kontakt selv som gjør.

Øker verdien på boligene

– Dette den største utbyggingen Grønn Kontakt har gjort for et borettslag med oppføring av over 100 ladebokser med en gang, sier Ola Reinskou Graneru, Key Account Manager i Grønn Kontakt.

Det er ikke bare Ammerudlia borettslag som nå ønsker å få på plass lading. Mange boligselskap står nå i kø for å få plass lading for sine beboere. Dette bekreftes av både Elbilforeningens laderådgivning som bistår med anbefalinger til løsninger som sørger for et smart og framtidsrettet ladeanlegg spesialtilpasset borettslaget, og ladeutbyggeren Grønn Kontakt.

– Flere beboere har sittet på gjerdet og ventet på ladetilbud før de kjøpte seg elbil. Nå er det flere som planlegger elbilkjøp, sier styremedlem Vidar Haugan.

Haugan og Wenhaug tror også at det å investere i ladebokser på parkeringsplassen er den minst kostbare investeringen man kan gjøre for å øke verdiene på boligen eller parkeringsplassen sin.

Elbil er framtida – også for de som bor i borettslag

Siden de første elbilene så smått begynte å bli synlige på norske veier ved starten av 90-tallet, er nå 10 prosent av den totale bilparken i Norge elbiler. Spesielt i byene er det mange som velger elbil når de skal kjøpe ny bil, og dette gjelder også øst i Oslo.

Det har vært enklest for beboere i eneboliger å velge elbil, fordi det er enklere å etablere ladepunkter, men nå er elbil blitt populært også for beboere i borettslag og sameier. Haugan og Wenhaug i styret har fulgt trenden nøye, og er overbevist om at elbil er framtida – også for alle som bor i blokk.

Ståle Thuv, som er nestleder i Oslo og Akershus elbilforening, er enig i dette. Da etableringen av ladeinfrastrukturen startet, var han på plass og gratulerte styret. Thuv mener det som skjer på Ammerudlia nå er en utrolig viktig symbolhandling som kan inspirere andre borettslag.

– Elbil skal ikke bare være for de med egen oppkjørsel og dobbelgarasje. Utbygging av hjemmelading i borettslagene gjør det mulig for alle å ha elbil, sier Ståle Thuv i Oslo og Akershus elbilforening.

Grønne framtidsplaner

I tillegg til å sette opp ladeinfrastruktur for sine beboere, håper også Haugan og Wenhaug og kunne iverksette flere prosjekt som kan ruste borettslaget ytterligere for sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.

Dette inkluderer blant annet solcellepanel på takene til de tre høyblokkene. Den ikoniske blokkfasaden er riktignok på byantikvarens gule liste, men taket er det uansett ingen som ser.

Og skulle det vise seg at behovet for lading ikke blir dekket med infrastrukturen som nå kommer på plass, drømmer Vidar Haugan om en egen hurtiglader kun til disposisjon for borettslagets beboere. Per nå er ikke dette et reelt alternativ, men hadde borettslaget faktisk vært en kommune, kunne borettslaget søkt om støtte til denne typen utbygging også.