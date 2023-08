Parkering for elbil

Positive signaler fra Easee også til eiere av gamle ladebokser: Ny Easee-boks med overraskende funksjoner

OCPP – HVA ER DET? Ved å gå fra en lukket til åpen løsning på ladeboksene reduserer Easee bekymringen om at ladebokser i verste fall ikke fungerer dersom ladeboks-produsenten skulle gå konkurs.

Det mest overraskende med den nye Easee Lite-ladeboksen er at den kan koble seg til en tredjepart uten å gå via skyløsningen til selskapet. Selskapet kommer også med positive signaler for eiere av allerede installerte ladebokser.

Etter månedsvis med trøbbel og salgsforbud fra svenske sikkerhetsmyndigheter lanserte selskapet Easee onsdag denne en ny ladeboks på markedet; Charge Lite.

Samtidig varslet de to kommende ladebokser: Charge Core og Charge Max, for større ladehastigheter og større ladeanlegg.

Da svenske sikkerhetsmyndigheter nedla salgsforbud på nye Easee-ladere, begynte spekulasjonene å gå for hva som vil skje med driften av allerede installerte ladeanlegg – dersom konflikten varer så lenge at selskapet i verste fall går konkurs.

Noen fryktet at skyløsningen som eksisterende ladebokser kommuniserer med, i så fall vil kunne slutte å fungere.

Åpen funksjonalitet på ny ladeboks

På den nye ladeboksen som Easee nå har lansert, finner man en funksjon som kan redusere denne bekymringen.

En stor endring på de nye boksene er at de støtter lokal OCPP (Open Charge Point Protocol).

Dermed er den nye ladeboksen ikke lenger avhengig av skyløsningen til Easee, men kan koble seg opp til andre aktører direkte fra ladeboksen. Det melder Teknisk Ukeblad.

– Dette er en egenskap ved ladebokser vi liker svært godt, fordi det gir elbilister større fleksibilitet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Ved å gå fra en lukket til åpen løsning på ladeboksene, fjerner de også bekymringen om at ladebokser i verste fall ikke fungerer dersom ladeboks-produsenten slutter å eksistere.

Hva så med eksisterende Easee-ladere? Elbil.no spurte Easee om gamle/eksisterende ladere også kan oppgradere til denne funksjonen.

– I praksis er det fullt mulig å oppgradere Home & Charge med lokal OCPP. Dette er også noe vi ønsker å tilby. Mer informasjon vil komme etter hvert, svarer Marthe Kindervaag, pressekontakt for produktlanseringer i Easee.

Det er altså en del informasjon som gjenstår om eksisterende ladebokser. Og konflikten med svenske sikkerhetsmyndigheter om hvilke utbedringer som eventuelt skal gjøres, er fremdeles ikke avklart.

Det er foreløpig heller ikke kjent hva de to kommende ladeboksene for større ladeanlegg vil ha av tekniske spesifikasjoner og OCPP-støtte.

Fakta om de nye ladeboksene fra Easee: Ladeboksen Charge Lite er ment for husstander med en til to elbiler, og kan bestilles nå.

Charge Lite er bakoverkompatibel med alle eksisterende Easee-produkter. Det betyr at den både passer inn i de gamle bakplatene og kan bruke tilleggsutstyr som Easee Equalizer. Ladeboksen er begrenset til 11 kilowatt, eller 7,4 kilowatt dersom den er koblet med én-fase.

De to andre ladeboksene er ment for kraftigere lading og har flere funksjonaliteter. De retter seg mot markedet av fellesanlegg i leilighetsblokker, arbeidsplasser og andre steder der mange lader samtidig. Charge Core er varslet til fjerde kvartal i år, og Charge Max vil komme først i 2024. Core og Max kan levere 22 kilowatt.

Hele pressemeldingen fra Easee kan du lese her: Her er neste generasjons Easee-ladere: Charge Lite, Charge Core og Charge Max | Easee (ntb.no)

Bluetooth-støtte og krav om jordfeilvern

Sammenlignet med eksisterende ladebokser fra selskapet, er en viktig endring at de nye boksene følges med et krav om jordfeilvern type A.

Lokal kontroll over laderen har stått høyt på ønskelisten til mange kunder, ifølge Easee.

Charge Lite får også bluetooth, som betyr at du nå blant annet kan starte og stoppe lading, sjekke ladehastighet og låse/låse opp ladekabelen uten å være tilkoblet internett.

Eldre Easee-ladere har også bluetooth innebygget, og kan oppdateres med støtte for funksjonaliteten, ifølge Teknisk ukeblad.

Veien videre i konflikten med svenske myndigheter

Saken der svenske sikkerhetsmyndigheter har nedlagt omsetningsforbud for Easees gamle ladebokser, er ennå ikke ferdig.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i Norge har gjennomført egne undersøkelser etter at det svenske vedtaket ble kjent, men fant ikke grunnlag for å protestere mot svenskenes vurderinger.

Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Marit Endresen, sa i sommer at de ikke har indikasjoner på at eksisterende ladere er farlig i bruk:

— DSB kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet. Dersom du har en Easee-lader hjemme, kan du fortsatt bruke laderen på vanlig måte.

– Nkoms risikovurdering tilsier også at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak nå, men at situasjonen følges nøye, opplyste hun.

Eiere av eksisterende Easee ladebokser må altså smøre seg med tålmodighet en stund til før offentlige myndigheter konkluderer rundt hvilke utbedringer som eventuelt må gjøres på de gamle ladeboksene.