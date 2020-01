Longtail: Perfekt til stor last på (ganske) små sykler

Glem store elsykler med lastekasse. De tette, kompakte elsyklene har nesten like stor lastekapasitet – men er lettere å manøvrere og mer fleksible i hverdagen.

Finnes det lastesykler som både er praktiske i bruk og nette i størrelsen?

Joda – de finnes. Med ekstremt god lastekapasitet og med svært god komfort på turen også.

Norske tilstander

Mange nordmenn tenker store kasser foran og tre hjul på sykkelen, København-style, når det er snakk om lastesykler. For bildet mange har av lastesykler, er nettopp de store kassene.

Men bakker, svinger og tung last gjør at tre hjul både kan være ukomfortabelt, ustabilt og lite hensiktsmessig for norske forhold.

Her får du en introduksjon til tre nette, kjappe og usedvanlige praktiske elektriske lastesykler – med stort utvalg av tilleggsutstyr som gjør at du kan skape en sykkel ut fra ditt eget behov.

De tre utvalgte er modellene Tern GSD, Benno boost og Yuba spice curry fra leverandørene Evo elsykler, Utedepot og Sykkelpikene.

Praktiske og morsomme

Klar for å frakte sære vaser, ølkasser, ukens handlevarer og barna i nabolaget? De elektriske lasteelsyklene skal kunne brukes til mange formål.

Så bra, da, at de er SÅ fleksible, i tillegg til at de er både pene og elegante. Vi snakker om de som nesten ser ut som vanlige sykler, men som er bygd for last. Den store forskjellen er egentlig bagasjebæreren, men det er jo ekstra kult at de er piffet opp med morsomme farger.

Kraftig bygd

Vi snakker nå om kraftig bygde sykler. Her er hjulene mindre enn vanlig og bagasjebrettet er ofte en del av rammen, eller som en naturlig forlenger. Og dette er solide saker. Men musklene buler ikke ut på syklene som om det er rå kraft i dem: Årsaken er enkle, nette rammer og således en lett konstruksjon, kombinert med små hjul.

Små hjul – sikker kjøring

Og nettopp hjulene gjør at det er forskjell på disse syklene. Tern GSD har 20 tommer hjul. Dette kan oppleves som smått, men gjør at du manøvrere enklere med last.

Yuba spice har to ulike størrelser på hjulene – et større foran (26 tommer) og et mindre bak (20 tommer). Det store hjulet foran gjør at de som skal bruke sykkelen på vinteren kan ha en fordel – for den vil for eksempel ta seg lettere fram i snø.

Benno boost-sykkelen har derimot 24 tommers hjul på både foran og bak, som skaper en god balanse i sykkelen.

Tre sykler – tre valg på hjulstørrelse med andre ord. Selv om alle har mindre hjul enn vanlige sykler.

Ett godt poeng med små hjul er at du får et lavere tyngdepunkt på sykkelen, som skaper stødighet med stor last. Uavhengig om lasten er mennesker, matvarer eller tyngre ting.

Bagasjebrett som lasteplan

Lastekapasiteten kommer blant annet fordi disse syklene har langt bagasjebrett, og de omtales ofte med den selvforklarende betegnelsen «longtail».

I tillegg kan du installere en frontbærer som gjør at du kan laste foran også. Dersom du sykler ofte med mye last, er det bedre å kunne laste BÅDE foran og bak, for å fordele lastene bedre. Du får også en bedre sykkelopplevelse med god balanse i sykkelen.

Motoren vesentlig

Skal du ha kraft nok til både seg selv, andre og last, trenger du en elmotor som tåler dette, og som likevel gir deg nok i oppoverbakkene.

Alle disse tre syklene har satset på Bosch som motor, enten den kraftigste motoren ved navn Performance CX eller den nye spesiallagde motoren for lastesykler, nemlig Bosch Cargo Line.

Tern GSD har i tillegg en utgave med to batteripakker som vil være perfekt for lengre turer med tung last, eller overnattingsturer uten mulighet for lading underveis.

Ekstrautstyr

Det er alt tilleggsutstyret som gjør disse syklene. Her er uendelige mange muligheter både til last både foran og bak:

Babystoler, barneseter, barne-«grinder» og benhvilere, varebrett og store og små vesker. De fleste behovene skulle vært dekket.

Husk at det er DINE behov som avgjør hvor mye ekstrautstyr du skal gå for. Og har du lastebehov utover dette, kan du plusse på med en sykkeltralle.

God tur!

Dette er syklene som omtales:

Tern GDS (Leverandør: EVO Elsykkel)

Yuba spice curry (Leverandør: Sykkelpikene)

Benno boost (Leverandør: Utepot)