Mercedes-Benz EQS: Nå er prisene klare

Mercedes sitt nye elektriske flaggskip kommer til høsten. Prisen starter på under millionen.

EQS markerer starten på en ny generasjon elektriske biler med en rekkevidde på opptil 780 km (WLTP).

Fra 17. august er de første modellene klare for bestilling, med en startpris på 935.000,- for EQS 450+ og 1.162.000,- for EQS 580 4MATIC. De første bilene forventes i landet i løpet av høsten.

– Flaggskipet EQS tar elbiler til et nytt nivå, og imponerer med en fantastisk rekkevidde på opptil 780 kilometer, mye takket være klasseledende aerodynamikk og en svært effektiv drivlinje. Nivået av standardutstyr er høyt, med fokus på komfort, sikkerhet og teknologi. Vi gleder oss til å snart kunne ønske den nye luksus-sedanen EQS velkommen på norske veier, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos Bertel O. Steen.

Mye standardutstyr

EQS har et høyt nivå av standardutstyr med blant annet AIRMATIC luftfjæring for utmerket kjørekomfort, og DIGITAL Light som presist lyser opp veien uten å blende motgående trafikk. Skjermpakken med 12,8″ OLED skjerm i midtkonsollen er standard på EQS 450+, mens kundene som velger EQS 580 4MATIC kan glede seg over den nye MBUX Hyperscreen som standard. I tillegg vil kundene finne utstyr som adaptiv cruise control, 360-graders kamera, navigasjon og KEYLESS-GO uten å måtte krysse av i listen for ekstrautstyr.

Rekkevidde på opptil 78 mil

Alle EQS-modellene har en elektrisk motor på bakakselen, mens versjonene med firehjulstrekksystemet 4MATIC har i tillegg en motor på forakselen. Med Torque Shift på 4MATIC-modellene fordeles drivmomentet mellom for- og bakakselen intelligent og kontinuerlig. Slik sikrer systemet at den mest effektive motoren brukes i alle tilfeller, og gir en mye raskere respons enn med mekanisk firehjulstrekk.

Rekkevidde er på opptil 780 kilometer (WLTP) og effekten på opptil 524 hestekrefter.

En ny generasjon batterier med betydelig høyere energitetthet introduseres hvor både EQS 450+ og EQS 580 4MATIC har et netto energiinnhold på 107,8 kWh. Den innovative programvaren for batteristyringen er utviklet internt og tillater skybaserte oppdateringer (OTA). Energistyringen til EQS holdes derfor oppdatert gjennom hele livssyklusen til bilen. Et stort og bærekraftig fremskritt er oppnådd i cellekjemien hvor andelen kobolt er redusert til ti prosent.

EQS kan lades med opptil 200 kW på hurtigladestasjoner, og med opptil 22 kW med ladeboks via ombordladeren. En rekkevidde på nye 300 kilometer (WLTP) kan lades opp på kun 15 minutter under rette forhold. Ladetiden effektiviseres med intelligent termisk styring når navigasjon aktiveres med Electric Intelligence. Batteriet kan dermed forvarmes eller kjøles under kjøring slik at bilen når det ideelle temperaturvinduet på en hurtigladestasjon, som muliggjør raskere lading.

Den mest aerodynamiske produksjonsbilen i verden

Med en cd-verdi fra 0,20 er EQS den mest aerodynamiske produksjonsbilen i verden. Coupéformen, flat frontrute, optimalisert gulv og stort sett lukkede lameller er bare noen av elementene som bidrar til klasseledende aerodynamikk og god aeroakustisk ytelse.

For å redusere vindstøy til et minimum, har EQS gjennomgått flere omfattende utviklingstrinn med blant annet optimaliseringer innen dørstrukturer og forsegling. I tillegg har A-stolpene fått en spesialformet list og dørene har elektrisk innfellbare dørhåndtak.

Nøyaktige fjernlys

En lysmodul med tre ekstremt kraftige lysdioder styres av 1,3 millioner mikrospeil i hver lykt. Oppløsningen er derfor mer enn 2,6 millioner piksler per kjøretøy. Dette gir bedre presisjon under krevende lysforhold, og ekstremt nøyaktige fjernlys som maskerer ut motgående trafikk.

DIGITAL LIGHT-teknologien gjør det mulig å projisere markeringer og advarselssymboler på veien. Dette er for øyeblikket ikke tilgjengelig i Norge, men den integrerte geofencingen hjelper til med å overholde reguleringene hvert land har basert på projiseringsfunksjonene. Når du kjører over en grense vil EQS automatisk justere funksjonene på DIGITAL LIGHT for å være i samsvar med reguleringene i landet du er i. Projiseringene kan da fortsatt aktiveres i MBUX, men funksjonen blir begrenset under oppholdet i landet.

Tre skjermer inni

Den store og buede skjermenheten er standardutstyr på EQS 580 4MATIC. Under en felles glassflate finnes tre skjermer som visuelt smelter sammen til inntrykket av en skjerm. Kontrollpanelene for det automatiske klimakontrollsystemet er plassert i det nedre området av det sentrale displayet og vises permanent slik at føreren og passasjeren foran kan justere temperatur og ventilasjon direkte.

Både den midtre skjermen og den som er plassert foran den fremre passasjeren gir haptisk tilbakemelding. Når en finger berører bestemte flekker på berøringsskjermen, utløser aktuatorer (åtte i sentraldisplayet, fire i passasjerdisplayet foran) en merkbar vibrasjon i skjermglasset. Brukeren føler dermed pulseringer på den glatte overflaten som gir inntrykk av en mekanisk bryter. Et annet hjelpemiddel er den såkalte kraftresponsen fra begge skjermene. Ulike nivåer av trykk på glasset endrer responsen.

Den 12,3″ store OLED-skjermen for passasjeren foran gir vedkommende deres eget display- og kontrollområde, noe som gjør reiser morsommere og mer underholdende. Imidlertid er underholdningsfunksjonene til frontpassasjerens display bare tilgjengelig innenfor rammen av de nasjonale lovbestemmelsene under reisen. Som ekstra sikkerhet vil et kamera oppdage dersom føreren ser i retning av passasjerskjermen foran, og dermed automatisk tone den ned slik at føreren ikke blir forstyrret mens han/hun kjører.

Hvis passasjersetet foran ikke er opptatt, blir skjermen automatisk et digitalt dekorativt bilde. Det buede dekkglasset er laget av spesielt ripebestandig aluminiumsilikatglass og er belagt for å gjøre rengjøringen enklere. For eksempel kan fingeravtrykk enkelt fjernes med en mikrofiberduk.

Bakakselstyring

Bakakselstyring med en styrevinkel på opptil 4,5 grader er standard og skal bidra til det praktiske og dynamiske inntrykket av EQS. Som tilleggsutstyr kan bakakselstyring med en styrevinkel på opptil 10 grader bestilles eller aktiveres med en skybasert oppdatering (OTA).

Med 10 graders styrevinkel på bakhjulene får EQS en svingradius på 10,9 meter, noe som tilsvarer mange kompaktmodeller, til tross for at EQS er over 5 meter lang.