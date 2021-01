Nå kommer teknologi-gigantene for fullt!

Apple, Google, Amazon, Alibaba, Sony har både kapital og et solid grep om kundene. Nå vil de lage elbiler.

Når noen av verdens mest kapitalsterke teknologiselskaper bestemmer seg for å satse, kan det skje fort. Det sies at om man har over halvparten av teknologien på plass, så er det en smal sak å bygge resten av bilen. Og her finnes det samarbeidspartnere som mer enn gjerne tilbyr delene som skal til.

Så hva skjer når disse teknogigantene bestemmer seg for å bygge biler? Har de noen sjanse på dette området? Definitivt! De har gjerne et etablert kundeforhold fra før, de vet det meste om brukerne sine, og brukervaner knyttet opp til abonnement vil bli mer og mer relevant etter hvert som det kommer selvkjørende teknologi.

De selger altså mobilitet mer enn selve produktet. Så hvorfor ikke tilby en egen bil som styres automatisk, vet hvor du skal, vet hva slags musikk du liker, hva du liker å shoppe – og som kan være din reisevenn mer enn noe annet? Akkurat som mobiltelefonen din, altså. Men i tillegg inkludert ditt transportbehov og sømløs mobilitet.

Et scenario som bør få de etablerte bilprodusentene til å skjelve litt i buksene om de ikke følger med i utviklingen.

Sonys Tesla-killer

I forrige uke slapp elektronikk-gigiganten Sony bilder og video av sin nye bil under testkjøring i Europa. I fjor viste de konseptbilen Vision-S på elektronikkmessen CES i Las Vegas, og det er denne modellen Sony nå skal sette inn i produksjon.

Bilen, som er bygd i samarbeid med Magna, Continental, Bosch og ZF, har to elmotorer – én på hver aksel – som hver yter 270 hk. 0-100 km/t skal gå unna 4,8 sekunder og toppfarten er oppgitt til 240 km/t.

Vision-S har har hele 33 sensorer som overvåker bilen utvendig og innvendig. Bilen har en gjennomgående skjerm foran i dashbordet, og samtidig vil alle passasjerene kunne oppleve Sonys nye surroundlyd-teknologi; 360 Reality Audio.

Hva som er rekkevidden, sier de ingenting om. Men i en video fra Sony ser man et glimt av dashbordet hvor det står «range 317 miles» – altså 510 kilometer.

iCar?

Allerede i 2014 startet Apple et prosjekt som de kalte Titan for å utvikle selvkjørende teknologi til bilmarkedet. I 2018 hadde de over 5000 medarbeidere som jobbet med dette prosjektet. Nå er de i full sving igjen, denne gang med koreansk hjelp.

For nylig ble det kjent at Apple har inngått et partnerskap med det store koreanske Hyundai-konsernet (Hyundai og Kia), og planen er å kunne lansere biler med selvkjørende teknologi og faststoffbatterier allerede i 2024. Mye tyder dog på at dette prosjektet kan bli forsinket, men at det satses stort, er det ingen tvil om.

Bilene skal bygges i USA, og nyheten var så stor at Hyundai-konsernet spratt opp nærmere 20 prosent på børsen da nyheten ble kjent nå i januar.

Amazon-taxi

Amazon, som nylig la inn en bestilling på 1.800 elektriske Mercedes-varebiler, har investert sju milliarder kroner i Michigan-baserte Rivian Automotive for å bygge elektriske pickuper til det amerikanske markedet.

Nå har de også investert i selskapet Zoox Inc., et selskap som blant annet har ansatt en del ingeniører fra Apple.

I desember viste Zoox fram sin elektriske robot-taxi som skal kunne operere uavbrutt i hele 16 timer, uten ladestopp, med en batteripakke på hele 133 kWh. Toppfarten er begrenset til 121 km/t (75 mph) og den kan kjøre like fort framover som bakover.

Bilen, som har plass til fire personer, er 3,63 meter lang og 1,93 meter høy, den har firehjulsstyring – og et design som ligner på en geitost, bare med fire hjul.

Administrerende direktør Aicha Evans sier til Bloomberg at den rullende taxi-boksen skal ha bestått en kollisjonstest i USA. Nå planlegger selskapet å lansere en appbasert drosjetjeneste i Las Vegas og San Francisco.

Alibaba-SUV

Samtidig har også den store kinesiske netthandelen Alibaba slått hodene sammen med SAIC Motor. De har etablert Zhiji Auto og skal tilby flere nye elbiler. Prosjektet har fått navnet IM, som står for «Intelligence in Motion». De to nye konseptbilene er en sedan og en SUV. Begge er av den røslige sorten. SUV’en er hele fem meter lang, 196 centimeter bred og 148 centimeter høy.

SAIC har fra før merkene Maxus og MG, som begge har fått solid fotfeste her i Norge.

874 km rekkevidde

Selskapet melder at de skal vise hele tre modeller på Shanghai Motor Show i april, og allerede til neste år skal det være en utgave klar.

Batteripakken skal være av en helt ny teknologi, og kapasiteten som tilbys blir 93 eller 115 kWh. Det skal gi en rekkevidde på 874 km – uten at selskapet opplyser om hvilken målestandard dette tallet stammer fra.

Alibaba er også sterkt inne i elbilen Xpeng, som begynner å bli synlig på norske veier i form av SUVen G3. Alibaba eier nå 20 prosent av selskapet og satser stort. Xpeng har for øvrig inngått et partnerskap med telefonprodusenten Blackberry for å utvikle teknologisystemene.

Google søker videre

Google er allerede inne med operativsystemet Android Auto i Polestar 2 og Volvo XC40 Recharge. Søkemotorgiganten har i mange år hatt en egen avdeling – Waymo – som har utviklet teknologi for selvkjørende biler. De har utviklet flere biler som har vært i forsøksstadiet, og for to år siden hadde disse bilene kjørt hele åtte millioner kilometer.

Waymo-teknologien baserer seg på Lidar – et optisk «radarsystem» som fungerer ved å sende ut flere tusen pulser per sekund i alle retninger for å kartlegge omgivelsene i detalj.

Sammen med en vanlig radar som registrerer objekters bevegelser og hvor langt unna de er, benytter Google i tillegg høyoppløselige, optiske kameraer som fanger opp rene visuelle data. For eksempel om et trafikklys er rødt eller grønt.

GM + Microsoft = sant

General Motors (GM) har også avslørt planer om å lansere 30 nye elektriske biler innen 2025. GM har i den forbindelse inngått et partnerskap med software-leverandøren Microsoft i start-up-selskapet Cruise. Det inkluderer også en investering på 20 milliarder kroner i Honda Motor. Cruise vil bruke Microsofts plattform Azure for å utvikle selvkjørende biler.

Tekno-kappløpet er i gang for fullt!