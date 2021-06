Nå tilbyr Vy også Tesla-utleie

Vy utvider bybiltilbudet i Oslo: Nå har de kjøpt inn 30 Tesla Model 3 – som du også kan dra på langtur med.

Mange ble forbauset da NSB brått inkluderte et slags «elbil for tog»-tilbud i Oslo i 2018.

Eller, det var jo ikke egentlig det de gjorde, men de kjøpte inn en bråte elbiler, nærmere bestemt 250 eksemplarer av Renault Zoe, som de plasserte rundt i Oslo slik at NSB-kunder kunne leie elbil – minutt for minutt. Tjenesten gikk da under navnet «NSB Bybil».

Ikke mye senere byttet NSB som kjent navn til Vy, og dermed ble utleievirksomheten døpt om til Vy – Din Bybil.

Men nå utvider altså Vy opplegget fra bare bybil til «turbil» – med 30 nyinnkjøpte Tesla Model 3 som utleierne står fritt til å dra på langtur med.

Minutt for minutt – eller døgn for døgn

Bybil-tilbudet var nok opprinnelig tenkt som et alternativ til taxi for togkunder som kom til hovedstaden.

Men siden innkjøpt togbillett ikke var noen forutsetning for å benytte seg av den app-baserte løsningen, ble Vy-bilene raskt brukt av Oslo-borgere på lik linje med liknende tjenester som Oslos bysykler og, etter hvert, de utallige elsparkesyklene.

Og denne uken utvidet altså Vy bybiltilbudet i Oslo med en temmelig attraktiv oppgradering:

30 nye Tesla Model 3 – og de har i samme slengen nok en gang oppdatert navnet sitt.

Nå heter appen og tjenesten kort og greit Vybil, der Vy nå altså tilbyr utleie av til sammen 280 elbiler i Oslo.

Appen kan du laste ned i App Store her eller på Google Play her.

LES OGSÅ: Stortinget vil ha kortbetaling og enklere prising av hurtiglading

På Vybil-tur med Tesla

Går du for Tesla er du da inne i den nye tjenesten Vy kaller for «turbil», som har litt andre leievilkår enn de tradisjonellle bybilene – eller Vybilene om du vil.

Tesla Model 3-bilene blir naturlig nok dyrere å leie, eksempelvis vil syv dager med en av disse koste 4.999 kroner, der 2.000 kilometer kjøring og gratis lading på Teslas destinasjons- og superladere er inkludert i prisen. Det er også bompenger innenfor Oslo.

Obligatorisk forsikring kommer i tillegg. Den koster 299 kroner per tur.

Men så skal det bare være å låse opp bilen med Vybil-appen og dure i vei. Såfremt du har blitt godkjent som bruker i Vy-appen, selvsagt.

Du kan se de ulike prismodellene for Vys elbilutleie her.

– Med de nye Teslaene får vi større biler med god bagasjeplass og firehjulstrekk, som også egner seg til hytteturer eller Norges-ferie, uttaler Synne Homble, konserndirektør for kundeopplevelse og innovasjon i Vy, i en pressemelding.

HAR DU PRØVD DENNE? Elbilforeningens ladekalkulator

Aldersgrense på 23, fartssperre på 135 km/t

Nettopp dette at du nå virkelig kan dra på langtur, er kjernen i Tesla-utvidelsen til Vy. Selv om du også kan leie de tradisjonelle Zoe-bybilene i opptil 30 døgn om gangen, som du også kan med Teslaene, er som kjent rekkevidden til Tesla betydelig mer egnet for langtur.

– Med det nye tilbudet vårt har vi både turbiler og bybiler, som hver for seg dekker ulike behov hos brukerne. Sammen utgjør Vybilene en mer helhetlig tjeneste, som gir brukerne av bilene et enda bedre alternativ til å eie bil selv, sier Homble i Vy.

Aldersgrensen for å leie en turbil er 23 år. Du kan leie bilen så lenge du vil, men du kan ikke forhåndsreservere en bil i mer enn 30 minutter.

På tross av at aldersgrensen er satt til 23 år, har Teslaene som Vy leier ut likevel fått installert fartssperre:

Bilene har en maksfart på 135 km i timen, noe som neppe er noe problem for de fleste av oss, og som uansett sikkert er lurt å ha påmontert for en utleie-Tesla på norske veier. Bilen vil for øvrig gi beskjed når du er fem km/t unna maksfarten.

Merk at du ikke kan lade på en Vybil-parkeringsplass, eller bruke Fortum sitt ladenettverk, slik som du kan med bybilene. Du kan altså heller ikke avslutte turen på en av Vybils parkeringsplasser med ladeplikt.

Du bør også merke deg at du kun kan parkere og avslutte en tur enten på en av Vybils parkeringsplasser, en beboerparkering innenfor sonen, eller en offentlig parkeringsplass uten tidsbegrensning innenfor sonen. Alle parkeringsplasser utenom disse er du også selv ansvarlig for å sørge eventuell betaling for.