Nå velger nesten alle bortsett fra bedriftene elbil

Første halvår 2021 valgte hele 3 av 4 av de som kjøpte bilen selv en elbil.

– Det er fantastiske tall, som viser at det er mulig å nå målet om kun salg av nullutslippsbiler i 2025. Dessverre er ikke situasjonen den samme i næringsmarkedet. Bedriftene er sinker i overgangen til elektrisk transport, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Nå velger folk flest elbiler i hele landet. Men bedriftene og de som leaser bil henger fortsatt etter. Nå må også bedriftene ta ansvar å velge elbiler i større grad, sier Bu.

– På grunn av smutthull i bilavgiftene er det lavere avgifter på forurensende biler for bedrifter. Dette må Regjeringen fikse snarest om vi skal nå 100 prosent markedsandel for elbiler og elvarebiler om bare tre og et halvt år, sier Christina Bu.

Halvveis til mål

I første halvår 2021 var markedsandelen for elektriske personbiler 57,3 prosent totalt, viser ferske tall fra OFV. For elvarebiler er 2025-målet enda lenger unna. Selv med et kraftig oppsving i 2020, er elbilandelen blant varebiler bare på 18,8 prosent. Fortsatt velger 80 prosent av varebilkjøperne å kjøpe nye forurensende dieselvarebiler.

Forbrukerne omfavner elbilene, markedsandelen blant private nybilkjøpere er på hele 77 prosent.

I næringsmarkedet går det imidlertid fryktelig tregt, kun 37,3 prosent av personbiler registrert her er elbiler. Rundt halvparten av nye biler som selges i Norge, kjøpes av næringskunder, det inkluderer offentlige foretak.

– Hvis vi skal være i rute for 2025-målet må elbilandelen opp på godt over 60 prosent i år. Det hadde vi vært langt forbi hadde det ikke vært for at bedriftene trekker ned elbilandelen betraktelig, sier Christina Bu.

Tesla Model 3 på topp

Den mest solgte personbilen i Norge så langt i år er Tesla Model 3, som har en startpris på 350.000 kroner, er den mest solgte bilmodellen i 1. halvår med over 6000 solgte eksemplarer. På andreplass ligger Toyotas RAV4, når salget av ladbar og ikke-ladbar hybrid slås sammen, med drøyt 5000 solgte eksemplarer.

– Tesla Model 3 er den nye folkebilen i Norge. Samtidig ser vi at mange nordmenn ønsker større SUVer og tilsvarende hvor elbil fortsatt konkurrerer dårligere enn for eksempel Toyota Rav4, sier Christina Bu.

Mest solgte bilmodell 1. halvår 2021

Tesla Model 3: 6270 Toyota RAV4: 5316 (hvorav 4066 er ladbar hybrid og øvrige er ikke-ladbar hybrid) Volvo XC40: 4326 (hvorav 3212 er helelektrisk og øvrige er ladbar hybrid) Volkswagen ID.4: 4237 Audi e-tron: 3129

Elbilandel og andel ladbar hybrid 1. halvår 2021