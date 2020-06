Nesten annenhver norske elbilist vil bruke elbil på ferie i sommer

Og en stadig større andel av oss har allerede benyttet elbilen til feriereiser, viser en ny undersøkelse fra Elbilforeningen.

Hvert år foretar Norsk elbilforening en stor spørreundersøkelse blant sine medlemmer, og årets undersøkelse – «Elbilisten 2020» – viser at stadig flere norske elbilister allerede har brukt elbilen sin på ferieturer.

43 prosent svarte i årets undersøkelse at de hadde brukt elbilen sin på ferieturer med minst én overnatting, mens 35 prosent svarte det samme i den tilsvarende undersøkelsen året før. Vi ser altså en økning på åtte prosent bare på ett år.

48 prosent vil på elbilferie i sommer

At denne tendensen vil fortsette i samme retning, gir undersøkelsen også klokkeklare indikasjoner på:

Norsk elbilforening spurte i undersøkelsen også om elbilistene planla å dra på sommerferie med elbilen i år, og her svarte til sammen 48 prosent bekreftende på dette.

Mer spesifikt svarte 38 prosent at de ville dra på ferie med elbilen innenfor Norges grenser, mens syv prosent svarte at de planlegger å dra på elbilferie i Norden.

Undersøkelsen ble gjennomført mens korona-frykten var på sitt sterkeste i vår, så man kan tenke seg at sistnevnte andel ville vært høyere hvis det ikke var for pandemien. Andelen som svarte «vet ikke» var på 11 prosent, noe som også kan ha med korona å gjøre.

Siden undersøkelsen ble gjennomført, er det som kjent blitt klart at det blir mulig å reise til Danmark fra 15. juni.

Samme dato er det varslet at myndighetene vil gi beskjed om hva som blir gjeldende for de øvrige nordiske landene, så det er i hvert fall mulig å komme seg utenlands på elbilferie, selv om begrensninger nok vil gjelde under sommerukene.

For øvrig oppga tre prosent av respondentene sågar at de planla å dra på ferie med elbilen utenfor Norden i sommer. (Det er vel rimelig å anta at disse tre prosentene også er blant de aller mest optimistiske oss).

Uansett indikerer undersøkelsen at tett opptil halvparten av norske elbilister vil dra på elektrisk bilferie i sommer.

Bytter ut fly med elbil

Pandemien fikk også et eget spørsmål i årets undersøkelse:

«Har korona-situasjonen ført til at du planlegger å dra på sommerferie med elbilen i stedet for å fly?»

47 prosent svarte bekreftende på dette.

Til sammenlikning svarte bare 23 prosent ja på et liknende spørsmål i den tilsvarende undersøkelsen i 2018, men da var ordlyden i spørsmålet «Har du noensinne valgt å kjøre med elbilen til en destinasjon fremfor å fly?».

– Det er imponerende at hele 47 prosent forteller at elbilen faktisk vil erstatte flyreiser i sommer, sier kommunikasjonsleder Unni Berge i Norsk elbilforening.

– Gitt situasjonen vi alle nå befinner oss i, er det et lyspunkt både for klimaet og for norske elbilister at elbilen kan komme til nytte på denne måten, konstaterer Berge.

18 turforslag med ladeinfo for norgesferien

Undersøkelsen viser for øvrig at 26 prosent planlegger å bruke Elbilforeningens app med med ruteplanlegger under ferieturen, mens 23 prosent svarer at de også sjekker ladekartet her på elbil.no.

Noe annet som kan komme godt med på elbilferien, er gode turforslag. Det finner du også på Elbilforeningens nettsider:

Sammen med Nasjonale turistveger har vi laget 18 forslag for turer med elbil – med hovedvekt på Nord-Norge og Vestlandet – og tilført informasjon om ladestasjoner og avstand mellom ladestasjonene.

Dermed gjenstår det kanskje bare å ønske den halvdelen av dere som skal på elbilferie i sommer én ting: God tur, og kjør like pent som dere kjører rent!

Bakgrunn: Fakta om «Elbilisten 2020»