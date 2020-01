Ny rapport: Oslo bommer på egne klimamål

Klimahensyn må prioriteres i bomringen fram mot 2030 for at Oslo skal nå sine klimamål, anbefaler Klimaetaten.

Anbefalingen er basert på en ny rapport fra Norconsult, på oppdrag fra klimaetaten i Oslo kommune.

Planlagt takstøkning for elbiler må avlyses

Politikere i Oslo og Akershus legger opp til en økning i taksten for elbiler i bomringen den 1. mars, fra 38 til 50 prosent av normaltakst. Dette vil bety at man for andre gang på ni måneder øker taksten for elbil, uten tilsvarende økning for bensin- og dieselbiler.

Rapporten til Klimaetaten viser at dagens bompengepolitikk i Oslo og Akershus vil resultere i at elbilandelen bare vil være 63 prosent i 2030, noe som igjen vil gjøre det umulig for kommunen å nå sine klimamål. Oslo kommune har som mål at alle biler som kjører på veiene i Oslo skal være nullutslippsbiler i 2030.

– Vi er glade for at Oslo kommune nå har forstått at elbilsatsning og klimakutt ikke går av seg selv. Miljørabatten i bomringen er en av de aller viktigste grunnene til at folk bytter til elbil. Og mener kommunen alvor med klimamålene sine, avlyser de den planlagte økningen med en gang, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Utviklingen skjer ikke av seg selv

Rapporten konkluderer med at for å få 100 prosent utslippsfrie biler, må man øke forskjellen i takst mellom elbil og bensin- og dieselbil.

Direktør i klimaetaten i Oslo, Heidi Sørensen er tydelig til Aftenposten der hun sier det viktigste funnet er at overgang til utslippsfri bilpark ikke skjer automatisk og legger til:

– Jeg er redd folk tror dette vil gå av seg selv.

På Twitter understreker Sørensen at Klimaetatens tydelige anbefaling er at klima blir prioritert i bomringen fram mot 2030.

Elbil nøkkelen til Oslos klimamål

Over halvparten av Oslos klimagassutslipp (55 prosent) kommer fra veitrafikken, og nesten tre firedeler av disse utslippene kommer fra person- og varebilsegmentet. Rapporten understreker at elektrifiseringen av særlig disse to segmentene påvirkes av bompengepolitikken.

– Det sier seg selv at Oslo ikke kan nå sine egne klimamål med den politikken de fører i dag. Hvis økningen i elbiltakst gjennomføres 1. mars, har tvilerne fått to nye argumenter mot å bytte til elbil de siste ni månedene, servert av politikerne i Oslo og Viken, sier Christina Bu.

I tillegg til at Oslo kommune har som mål at alle biler som kjører på veiene i Oslo skal være nullutslippsbiler i 2030, så har Oslo og tidligere Akershus fylkeskommune satt som mål at det i 2030 ikke skal være klimagassutslipp fra transportsektoren.