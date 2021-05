Ny tjeneste fra Norsk elbilforening: Her er Elbilvelgeren!

Klar for å prøve? Prøv Elbilvelgeren her og nå .

Hun forteller at Norsk elbilforening henter inn alle data selv, og fyller på med testdataene Elbilforeningen har – og understreker at Elbilforeningen vedlikeholder databasen og alle dataene selv.

– Elbilvelgeren er både for folk som vurderer å kjøpe elbil og for de som allerede har en elbil og raskt vil finne ut egenskaper om egen bil, og kanskje sammenligne disse med andre elbiler.

– Absolutt alle som har spørsmål relatert til hvilken bil de skal velge. Dette er både for de sterkt bilinteresserte, og for dem som heller vil sette seg minst mulig inn i ting og bare ha hjelp til å komme på rett spor. Den hjelper deg enten du er ute etter ny bil, brukt bil eller andre biler i samme størrelse som du har, sier Bu, og fortsetter:

Så, hvordan funker den? Kortversjonen er altså at du legger inn de tingene som er viktig for deg, så foreslår Elbilvelgeren biler som passer ut fra dette.

Hva er budsjettet ditt, hvor lang rekkevidde trenger du, har du behov for tilhenger, eller er det viktig for deg å kunne forvarme bilen med en app?

– Med Elbilvelgeren kan du lett finne bilen som passer deg. Eller bilen hele familien har behov for, om du har den slags hensyn å ta, sier en for anledningen stolt generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

