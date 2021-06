Ny undersøkelse: Nær halvparten forstår ikke prismodellene for hurtiglading

Og hele 88 prosent ønsker seg en enklere hurtigladeløsning som fungerer på tvers av operatørene. – Folk skjønner ikke bæret, og det er ikke rart!

«Opplever du de ulike prismodellene for hurtiglading som enkle å forstå?»

Dette spørsmålet har Norsk elbilforening spurt over 15.000 norske elbilister om i spørreundersøkelsen «Elbilisten 2021».

Resultatet er nedslående: Hele 46 prosent svarte nei på dette spørsmålet, mens 28 prosent svarte «det varierer». Bare 12 prosent svarte «ja».

– Hvorfor er det sånn?

Bare siden tilsvarende spørreundersøkelse i fjor, er det ti prosent flere som oppgir at de strever med å forstå prismodellene fra hurtigladeoperatørene.

At forvirringen er stor, får vi bekreftet når vi snakker med noen tilfeldige elbilister på hurtigladestasjonen i Neubergata i Oslo.

– Jeg prøver å sette meg inn i dette, men det er neimen ikke lett. Hvorfor er alt så vanskelig, hvorfor er det sånn? Dessuten er det så mange apper og brikker og forskjeller hos de ulike operatørene at det er til å bli smågal av. Her snakker vi bransje med forenklingspotensial, sier Tine Robertsen, som har vært elbilist i halvannet år.

På hurtigladeren tvers ovenfor har elbilist Terje Kalve akkurat plugget inn sin nye elektriske Volvo.

– Folk skjønner ikke bæret av prisene på hurtiglading, og det er ikke rart. Det er én pris for kilowattimer og én pris for tiden du lader, og hva som er hva, er ikke greit å si. Folk har ikke begrep om disse størrelsene og enhetene, sier Kalve.

– I hvert fall ikke der og da, når man står og lader. Noen prøver kanskje å forstå noe av det hvis de ser på fakturaen i ettertid. Dette burde jo være like enkelt som å fylle bensin, men det er det jo ikke i nærheten av slik det er nå, fortsetter han.

Den enkleste måten å få oversikt på slik situasjonen er nå, er å sammenligne priser via Elbilforeningens uavhengige ladekalkulator, som er åpen for alle her på elbil.no.

Elbilforeningen: Vil ha kWt-prising

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening forstår frustrasjonen veldig godt.

– Dagens lademarked preges av en rekke ulike prismodeller som gjør at det nesten er umulig for elbilister å sammenligne priser mellom de ulike leverandørene.

Derfor mener Elbilforeningen at tiden nå er moden for at alle hurtigladeleverandører går over til kWt-prising, altså at vi betaler for hvor mye energi vi faktisk får levert.

– Da blir det enkelt å sammenligne prisnivået mellom de ulike leverandørene, og hele systemet blir mer likt hva bilistene allerede er vant med fra prisingen på bensin og diesel, sier Bu, som også peker på at kWt-prising gjør det mulig for ladeselskapene å ha forskjellige priser på ulike typer ladepunkt med ulik tilgjengelig effekt.

Et argument for å beholde minuttpris-elementet i prismodellene, har vært at tanken om at det bidrar til å holde ladekøene ned. Bu mener likevel at prising per kilowattime er veien å gå.

– Men ved behov kan dette kombineres med en tilleggspris – etter for eksempel 45 minutter – om det er mye ladekø.

88 prosent vil ha en universal hurtigladeløsning …

Nytt i årets «Elbilisten»-undersøkelse er at deltakerne ble bedt om å angi hvor enige eller uenige de er i en rekke påstander rundt ulike forhold rundt hurtiglading.

Og her blir frustrasjonen blant elbilister enda tydeligere.

Hele 88 prosent huket av på at de var «enig» eller «veldig enig» i denne påstanden: «Jeg ønsker meg en enklere løsning som fungerer på tvers av alle ladeoperatører.»

– Helt enig. Jeg blir koko! Det kan da ikke være lurt å gjøre det så vanskelig for folk. Jeg vil ha noe enkelt som funker på tvers, sier Tine Robertsen på hurtigladestasjonen i Oslo.

– Det er til frustrasjon og irritasjon, rett og slett, konstaterer Terje Kalve.

– Det hadde helt klart vært det letteste om man kunne lade hvor som helst med én og samme app, sier Kristoffer Kaspersen, som har ankommet ladestasjonen i mellomtiden.

71 prosent vil ha kortbetaling

En annen påstand elbilistene i undersøkelsen skulle ta stilling til, var denne:

«Man bør kunne betale med betalingskort direkte på laderen.»

Her svarte 71 prosent seg «enig» eller «veldig enig» i påstanden.

– Helt enig, det skulle ikke være noe annerledes enn når man betaler for bensin og diesel, sier Terje Kalve.

– Nei, å betale med kort har jeg ikke behov for. Appen er jo knyttet opp mot kortet, så akkurat dette fungerer greit som det gjør, sier Kristoffer Kaspersen.

Tine Robertsen vil derimot ha anledning til å ta dette valget selv.

– Ja, kortbetaling! Det går greit å bruke brikke, men hvorfor kan jeg ikke bare betale med bankort eller Vipps eller kontaktløst med mobil, som overalt ellers i samfunnet?

66 prosent vil ha prisinfo på hurtigladerskjermen

– Og så vil jeg ha prisinformasjon på skjermen her når jeg er ferdig, så jeg vet med én gang akkurat hva det kostet, fastslår Tine Robertsen.

Dette siste er Robertsen heller ikke alene om: 66 prosent av respondentene i «Elbilisten» svarte at de savner prisinformasjon på laderne.

Bare seks prosent svarte at de ikke brydde seg om dette.

– Det er klart det hadde vært greit å få opp prisen der og da, ikke i ettertid. Men det er viktigere at laderen fungerer, og det er det jo slett ikke alltid at den gjør, sier Terje Kalve og trekker oppgitt på skuldrene.

I tillegg sier 75 prosent seg enig eller veldig enig i at «det er komplisert med så mange ladeoperatører og apper».

– Når jeg skal ut og lade føler jeg at det er litt som å få en valp: Stadig nye ting å forholde seg til, flirer Tine Robertsen.

Christina Bu: – Dette er uakseptabelt

Igjen er Elbilforeningen og Christina Bu hjertens enig med elbilistene på ladestasjonen.

– Det er i dag uoversiktlig, vanskelig og lite brukervennlig for elbilister å betale for hurtiglading. Svært få ladeoperatører tilbyr mulighet til å betale med betalingskort direkte på laderen. Og ofte blir man bedt om å laste ned apper og etablere kundeforhold og oppgi mange personopplysninger. Dette er uakseptabelt, sier Bu.

Hun spør retorisk:

– Man trenger ikke registrere kundeforhold for å kjøpe varer og tjenester ellers i samfunnet – slik som flytende drivstoff – så hvorfor på lading?

Generalsekretæren i Elbilforeningen mener ladebransjen viser altfor liten vilje til å finne frem til gode løsninger på egenhånd.

– Derfor trengs det en forbrukerpolitikk som regulerer den nye bransjen, og sikrer at man får på plass åpne betalingsløsninger, som roaming- og kortbetalingsløsninger, slik at det blir enklere å være elbilist. Vi kan ikke fortsette å ha det slik det er i dag. Særlig ikke nå som resten av befolkningen skal over på elbil, fastslår Bu.

HAR DU PRØVD DENNE? Elbilforeningens ladekalkulator

Bakgrunn: Fakta om «Elbilisten 2021»