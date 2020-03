Nybilsalget i februar: Igjen valgte halvparten elbil

– Vi har stor tro på at elbilsalget vil ta seg opp ytterligere utover året, med rekordmange nye elbilmodeller som kommer på markedet, men det forutsetter fremdeles god elbilpolitikk. At 65 prosent av alle nybilkjøperne i gamle Hordaland fylke velger elbil, bør inspirere politikerne, avslutter Christina Bu.

Salget av bensinbiler i februar falt 52,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. For dieselbiler var nedgangen på 38,2 prosent for samme periode.

– Skal vi nå målet politikerne selv har bestemt, må vi unngå ladekaos. Vi trenger minst 1000 nye i hurtigladere året. Dessuten må regjeringen få på plass den nasjonale støtteordningen for lading i borettslag og sameier de lovet for over ett år siden. Vi får mange telefoner fra frustrerte medlemmer hos oss som lurer på når den kommer.

– At annenhver nybilkjøper velger elbil roper vi hurra for. Vi mener salget må opp på 60 prosent i løpet av året om skal vi være i rute til å nå til målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

