Nybilsalget i mars: 56 prosent valgte elbil

I mars økte markedsandelen for elbil med 6 prosentpoeng sammenlignet med februar.

Audi e-tron er månedens mest solgte bil, etterfulgt av Tesla model 3 og e-Golf. For første gang er den elektriske markedsandelen over 50 prosent i et helt kvartal.

– At elbilandelen i nybilsalget fortsatt stiger, er en foreløpig gladnyhet. Det er bra for bilbransjen og miljøet. Det er for tidlig å si hvordan koronapandemien påvirker salget av nye elbiler framover. Vi vet mer når april er omme, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Statistikken som legges fram i dag fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) viser registrering av nye biler, der signering av kontrakt har skjedd før koronakrisen. Færre kontraktsinngåelser framover vil derimot trolig prege statistikken i tiden som kommer.

– Norge bør nå prioritere framtidsrettede krisetiltak som forsterker at Norge er verdensledende på elektrifisering av bilparken, sier Bu.

Bilimportørene har varslet at kontraktsinngåelsene i forrige uke lå på 40-60 prosent av normalen. Samtidig holder flere bilfabrikker fortsatt stengt, noe som forsinker leveranser.

Nybilsalget for mars 2020 er på nivå med gjennomsnittlig månedssalg for 2019. Det ble solgt 6966 elektriske personbiler i mars. Det er betydelig lavere enn rekordmåneden mars i fjor da Tesla kom med første store leveranse Tesla Model 3 til kunder på reservasjonsliste.

Salget av bensin- og dieselbiler har i 1. kvartal falt med 35 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Dette kan ikke tilskrives koronakrisen, men kommer trolig av strengere miljøregulering.

Å investere i elbillading er et godt krisetiltak

For å bidra til fart i norsk økonomi i denne vanskelige tiden, anbefaler Norsk elbilforening at staten setter i gang en storsatsing på utbygging av infrastruktur for lading av elbil. Utfordringen fremover blir å finne løsninger som kan kombinere arbeidsplasser og verdiskapning med langsiktig miljøpolitikk.

– Utbygging av ladeinfrastruktur er en ypperlig måte å få grønn fart på en kriserammet økonomi raskt. Flere vil kunne velge elbil og det holder folk med teknisk kompetanse i arbeid, sier Christina Bu.

Konkret foreslår Elbilforeningen at 250 millioner kroner settes av i en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur i landets 14 000 borettslag og sameier. I tillegg bør det settes av 50 millioner kroner til hurtigladeutbygging i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge i dag.

– Lademulighet på parkeringsplasser skaper trygghet for at elbil er et framtidsrettet valg og setter fart på elbilsalget, sier Christina Bu.

Fakta om elbilsalget i mars