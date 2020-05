Polestar-sjefen i Norge: Ser ikke Tesla som en konkurrent

I dette profilintervjuet snakker Alexander Hørthe om Polestar under pandemien og om hvordan han tror elbilfremtiden vil bli. Og om hvem som er Polestars virkelige konkurrenter.

En ny dag truer jorden idet vi entrer space.

Eller snarere «Space», som er betegnelsen det svensk-kinesiske bilmerket Polestar bruker på utstillingslokalene for sine kommende bilmodeller, hybridbilen Polestar 1 og den helelektriske Polestar 2.

Foreløpig finnes det bare to slike «Space» i verden, ett i Kina, og ett i Oslo, et lite steinkast fra Stortinget.

Sistnevnte åpnet igjen nå, etter å ha vært koronastengt siden 12. mars. Når de bebudede «Space»-filialene i Stavanger, Bergen og Trondheim vil dukke opp, er det ingen som vil si noe om for tiden.

Ser ut til å unngå forsinkelser

Antibac-flasken står klar bak inngangsdøren idet den unge og relativt ferske Polestar-lederen Alexander Hørthe strener inn. Han renser hendene omhyggelig, begrenser hilsningen til et tidsriktig nikk og ønsker velkommen – enda det er han som kommer.

Utenfor frisøren tvers over gaten står folk i kø nedover fortauet. I «Space» er det ganske folketomt.

Det er i det hele tatt ikke akkurat optimale omstendigheter for å lansere et splitter nytt bilmerke den ferske Polestar-sjefen opplever om dagen, selv om lyktene på de lekre bilene i lokalet gjør sitt for å lyse opp rommet.

– Selvsagt er ikke dette ikke bra for noen. Samtidig må vi se det positive, i denne krisesituasjonen har vi lært våre kolleger og samarbeidspartnere godt å kjenne, og vi makter å omstille oss raskt og finner hele tiden nye, innovative måter å jobbe på.

– Polestar 2 skal etter planen leveres til norske kunder i juni/juli. Klarer dere å unngå forsinkelser?

– Ting går faktisk som planlagt, tross alt. Vi hadde et toukers stopp på fabrikken i Kina, men vi er fortsatt i ramp-up-fasen, altså en slags lærefase før storskalaproduksjonen starter for fullt, så det betyr av vi vil kunne ta igjen forsinkelsen.

– Blir det noen konsekvenser for de norske kundene som venter på Polestar 2?

– Per i dag tyder alt på at vi vil levere bilene i tide, men det er selvsagt vanskelig å spå om vi vil få noen forsinkelser fremover. Men det ser fortsatt veldig lovende ut for at vi vil levere biler til kundene i løpet av sommeren som planlagt.

– Hva med pris, ligger det an til endringer som følge av korona og kronekurs?

– Vi har ingen planer om å endre noe der, nei.

Brenner

Hvor mange nordmenn som nå trakk et lettelsens sukk, er ikke godt å si. Polestar selv vil ikke gå ut med noen tall, verken om hvor mange som har satt seg på liste eller noen løselige anslag for hvor mange Polestar 2 som er ventet til Norge til sommeren. Men at det bør være en hel del, sier seg selv når rekkevidden er angitt til 470 kilometer etter WLTP-standarden og prisen starter på 469.000 kroner.

– Alt jeg kan si om forhåndsbestillinger, salgstall og salgsmål er at Norge er et viktig marked for Polestar, begrenser Alexander Hørthe seg til å konstatere, selv om Polestars kommunikasjonssjef i Sverige, Brent Ellis, tidligere har uttalt at over to tredeler av Polestar 2-reservasjonene har kommet fra norske kunder.

Evig optimist

Å lede lanseringen av et nytt bilmerke midt i en global pandemi må være noe av det mer utfordrende man kan gjøre. Hvordan holder Polestar-sjefen motet oppe i en tid som denne?

– Jeg er evig optimist. Nå er jeg ganske fersk i Polestar, jeg begynte 1. september og er jo strengt tatt i ramp-up-fasen selv, men alt i denne fasen er spennende og utfordrende. Dessuten er jeg så privilegert at jeg får jobbe med det jeg brenner mest av alt for i hele verden.

– Og det er … Polestar?

– Elektrifiseringen av bilindustrien. Å få være med på at bilbransjen former verdenspolitikken i retning av det grønne skiftet, det oppleves utrolig meningsfullt. Og dette innebærer mye mer enn at bilene er utslippsfrie, det handler også om at produksjonslinjen og materialene er miljøvennlige – og her er Polestar så langt fremme, både på idé, utførelse og visjon. Så dette er jeg bare så stolt av å få være med på.

Samarbeid med Elbilforeningen

Selv om de første Polestar-bilene vil strømme rundt på veiene først til sommeren – forutsatt at pandemien ikke forhindrer det – er Polestar allerede godt i gang med å formalisere et samarbeid med Norsk elbilforening – noe også en lang rekke andre elbilprodusenter har hatt i en årrekke.

– Det er helt naturlig for oss. Elbilforeningen har i mange år vært i spissen for elektrifisering av bilparken, og vi er et av de eneste merkene som fokuserer på elektriske drivlinjer. Det er det som er grunnkonseptet vårt, vi jobber for elektrifisering og et grønt skifte.

Samarbeidet vil blant annet medføre at norske Polestar-kunder vil få et års medlemskap i Norsk elbilforening på kjøpet, med de medlemsfordelene det innebærer.

– Faktisk, i stedet for å si at det er helt naturlig at vi har et samarbeid med Elbilforeningen, vil jeg si at det ville vært helt unaturlig ikke å ha det. Vi jobber jo for det samme.

Den dresskledde 34-åringen som sitter smittevernkorrekte to meter unna begynner å snakke seg varm nå.

– Vi ønsker å være en ledestjerne innenfor bærekraftig bilproduksjon, det symboliseres jo også i Polestar-navnet. Og nå er vi heldigvis i en tid der stadig flere innser at elbil rett og slett er best.

– Likevel er den første bilen dere lanserte, Polestar 1, en hybridbil. Irriterer det deg litt at dere gikk omveien om en hybrid, det ligger jo en viss symbolverdi i dette?

– Det er ingen hemmelighet at jeg brenner for elektrifisering. Samtidig tror jeg at det i noen markeder er viktig å ta et steg én. I Norge er situasjonen en helt annen, du trenger ikke lenger å overbevise folk om at elbil er bra, den generelle positive innstillingen til elektrifisering er kommet mye lenger her.

– Men dere ønsker jo å fremstå som et elektrisk bilmerke, da blir dette kanskje litt forvirrende?

– Jeg ser den, men samtidig er Polestar 1 den hybridbilen med lengst elektrisk rekkevidde i verden, og for enkelte skeptikere der ute vil den kunne fungere som en øyeåpner for å akseptere helelektriske biler, når de ser at de kan klare seg med å kjøre Polestar 1 utelukkende på elektrisk drivkraft. Så om ikke folk trenger å overbevises på den måten i Norge lenger, tror jeg det fortsatt kan være nødvendig i mange andre land.

Tesla-bakgrunn

Alexander Hørthe utdannet seg opprinnelig til å bli bilmekaniker, men tok videre utdannelse da teknologiinteressen og miljøengasjementet vokste. Før han begynte i Polestar, jobbet han syv år i Tesla. Hvordan er det å få sin tidligere arbeidsgiver som største konkurrent?

– Tja, konkurrent og konkurrent. Det går selvsagt an å vinkle det sånn, men vi vil begge det samme, vi vil ha en elektrifisering. Og selv om nybilsalget i Norge har bikket femti prosent elektrisk, er fortsatt bare ti prosent av bilparken elbiler. Så jeg vil heller si at det er der konkurransen ligger, det er fossilbilene vi ønsker å konkurrere med. Og det er eierne av disse bilene vi ønsker å overbevise om at elbiler er fremtiden.

– Så Tesla er snarere en alliert – i hvert fall i det store bildet?

– Ja.

Selger uten selgere

Polestar er som kjent delvis eid av Volvo, som i sin tur er eid av den kinesiske bilprodusenten Geely, og Polestar samarbeider tett med Volvo. Men Polestar skiller seg blant annet ut ved ikke å ha egne butikker eller egne bilselgere, de benytter seg kun av nettbestilling. Samtidig skal Polestar benytte seg av Volvos servicenettverk, også i Norge.

– Jeg pleier å si at vi er et start up-selskap med 90 års erfaring. Riktignok deler vi en del teknologi og drar nytte av synergier, men det er viktig å markere at vi er to helt forskjellige bilmerker, for det er faktisk det vi er.

Selv om 2020 kanskje ikke er året for spåmenn: Hvor tror Polestar-sjefen at bilmerket er om fem år?

– Vi står helt fritt til å innovere akkurat slik vi føler er best for fremtiden og verden. Men hvor vi er om fem år … Jeg kan jo si at Polestar Precept er et glimrende eksempel på hvor vi ønsker å ende opp, men jeg vil ikke spekulere i tid på når vi er der.

Med Polestar Precept har Polestar gjort et forsøk på å omdefinere konseptbil-konseptet, om du vil. Ved å erstatte «con» med «pre» vil selskapet gi et signal om noe som skal skje i fremtiden, ikke noe som kan skje, slik tilfellet gjerne er med konseptbiler.

– Et eksempel på hva som skal skje, er at 80 prosent av materialet i bilsetene skal lages av gjenbrukte plastflasker hentet opp fra havet. En slik måte å tenke på står naturligvis meg, som gammel surfer, nært. Det holder ikke at bilen er utslippsfri, også produksjonen skal bli langt mer miljøvennlig. Så fremtiden vår tror jeg best kan skimtes ved å dykke ned i Precept-filosofien vår. Der er essensen av det vi ønsker å gjøre for verden.

– Og hva skal dere gjøre for verden?

– Vi skal være spydspissen i elektrifiseringen. Men her vil det jo være mange andre merker, både nye og eksisterende, som også vil ha en visjon om det.

Sier Alexander Hørthe, før han raskt antibacker seg på vei ut av «Space». Men han rekker likevel et avsluttende ord for dagen.

– Og det tror jeg det vil være plass til. Heldigvis.