Prøvekjørt: Opel Mokka er komfortabel, men trang

Dette er Opels viktigste bil, men den får tøff konkurranse.

Opel var så tidlig ute med hybridbilen Ampera at nordmenn ikke helt skjønte hvor genial den var. Så kom Ampera-e – en av de aller første elbilene for folk flest med en anstendig rekkevidde. Og dermed sto interessen i taket. Dessverre for Opel i Norge, fikk de aldri nok biler.

Etter overgangen fra GM (General Motors) til PSA (Peugeot SA), har vi fått den snertne Opel Corsa-e på den nye småbilplattformen CMP. Bilene som bygges på denne plattformen, leveres både med bensinmotor og elmotor. I Norge er det den elektriske som er aktuell for privatmarkedet.

Fra før finnes Citroën C4, DS 3 Crossback, Peugeot 208 og 2008 og Opel Corsa på denne plattformen. Sistemann ut foreløpig er Opel Mokka.

Vi har vært på «verdenspremieren», som nå foregår i Norge, med avgang fra hovedkontoret til Bertel O. Steen på Lørenskog. Dette er bare en prøvekjøring over noen timer, eller prøvesmak om du vil. Skikkelig test kommer senere.

Hva er det?

Mokka er en kompakt SUV eller crossover om du vil. Den har et ganske sprelsk uttrykk og viser en ny designretning for Opel. Den tette blanke fronten skal minne om førstegenerasjon Opel Manta fra tidlig 70-tall, det samme gjør det sorte panseret, som koster 1.900 kroner ekstra.

Den grønne lakken på testbilene er standard farge på toppmodellen Ultimate, ellers må du ut med 4.000 ekstra.

19,4 cm bakkeklaring, gir bekymringsfri kjøring med tanke på både kantsteiner og parkering i skog og mark. Greit med tanke på alt snakket om ødelagte batteripakker på grunn av skade fra undersiden om dagen. Det gir også høyt innsteg i bilen, noe som er viktig for mange.

32 mil

Alle elbilene på denne plattformen har en batteripakke på 50 kWt brutto og 46,2 netto. Det gir her en WLTP-rekkevidde på 324 kilometer.

Varmepumpe for effektiv lading er på plass og ombordladeren tar imot 7,4 kW standard. For 5.000 kroner kan du kjøpe ombordlader som tar imot 11 kW. Kjekt dersom du står mye på en ladestolpe. Da er bilen ladet opp på i underkant av 5 timer.

Under ideelle forhold svelger den unna 100 kW på hurtiglader. Det er helt akseptabelt på biler med såpass liten batteripakke.

Kombinasjonen rekkevidde og ladehastighet gjør at bilen absolutt kan vurderes av mange.

Hvordan kjører den?

Den er tøff i trynet og har store 18-tommers hjul som nesten skriker sport. Kjøreopplevelsen derimot, bikker kraftig over mot komfort. Og det i positiv forstand.

Her har man benyttet den lange fjæringsveien til å gi passasjerene en reise på dun. Selv om understellet er forholdsvis enkelt med normale spiralfjærer, får man nesten litt luftfjæret Mercedes-følelse med myk hekk.

Samtidig har man styring med litt følelse og motstand, samtidig som den ligger flatt og fint på veien i svingene. Bilen står på Michelin Sport Alpine vinterhjul, så man får ikke alle svar når man provoserer litt på svingete Østfold-veier, men vi synes understellet kler motoriseringen godt.

Akselerasjon til 100 på 9 sekunder og toppfart på 150 km/t, skriker heller ikke etter stivt sportsunderstell.

For man har tross alt bare 136 hk, men kraftfulle 260 Nm å rutte med dersom du setter den i Sport eller trykker «kick-down». I normalprogrammet har du 109 hk og i Eco nøyer den seg med å hente ut 82 hk. Da slår den av klimaanlegget, også. Vi mener man kunne droppet Sport og heller latt normal-programmet ha full effekt, for man føler aldri overflod.

Støynivået er også svært trivelig i Mokka og noe Opel har lagt ekstra innsats i.

Knapper

Det er lenge siden man fikk høy puls av interiørdesignen til Opel og sammenligner du den med søskenbarnet Peugeot e-2008, virker den nøktern.

Opel har tatt med seg mesteparten av knapp-designen over til nybilen. Det vil si at man har fysiske knapper for kortvalgene til multimedia-skjermen og en fysisk volumkontroll. Klima og andre funksjoner er også et fingertrykk unna. Alt detter langt mer trafikksikkert og krever mindre fokus fra kjøringen i stedet for å rote rundt på en skjerm. Vi liker det.

Funksjonaliteten på skjermen er typisk PSA, men det fungerer greit. Du har en rekke visninger på instrumentpanelet, også. Her er også uttrykket nøkternt og enkelt.

Liten

Foran sitter man helt greit i manuelt betjente stoler, uansett hvilken modell man velger. De dyreste har massasje og manuell høydejustering også på passasjersiden.

Men Mokka er en kort bil. Hele 20 cm kortere og 10,6 cm kortere akselavstand enn tidligere nevnte e-2008. Det merker man godt i baksetet. Undertegnede på 189 cm kan glemme å sitte «bak meg selv» og man finner hverken fasiliteter som midtarmlene eller ventilasjon. Derimot finnes det to USB-uttak og to Isofix-fester bak. Ytterligere ett i passasjersetet foran.

Bagasjerommet er på 305 liter og 1060 dersom du legger ned den 40/60-delte bakseteryggen.

4 versjoner

Edition 287.900,-

Elegance 301.900,-

GS Line Pack 319.900,-

Ultimate 339.900,-

Importøren regner med at de fleste velger utstyrsmodellen Ultimate. Da får du alt, med unntak av trådløs lading av mobilen (1.200,-). De viktigste elementene er full sikkerhetspakke som også inkluderer parkeringshjelp, sensorer og ryggekamera, adaptiv fartsholder med aktiv filholder, som skal gjøre bilen selvkjørende i nivå 2, men som ikke er så avansert at den bytter filer når du bruker blinklys osv. Men den fungerer faktisk overbevisende på vår korte testdag.

Ikke minst får du med LED Matrix lys som «masker ut» trafikken foran deg. Vi har ikke testet det på denne bilen, men det gir generelt en helt annen kjøreopplevelse på kveldstid.

Dyrt nok

Markedet i dette segmentet er ganske prissensitivt. Mokka er ikke utpreget billig og koster omtrent det samme som konkurrentene. Men samtlige av dem er romsligere. Det er naturlig å sammenligne den med VW ID.3, Hyundai Kona, Kia Soul og Nissan Leaf, samt Citroën ë-C4 og Peugeot e-2008, som den deler plattform med.

Men den er absolutt et godt kliv opp, bokstavelig talt, i forhold til Opel Corsa-e, som bare er drøyt 30.000 kroner billigere.