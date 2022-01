Rekordmange kjøpte elbil i Sogn og Fjordane i fjor. Tror på ny rekord i 2022.

REKORDHØY ELBILANDEL: 64,5 prosent av alle nye personbiler solgt i Norge i 2021 var helelektriske. I Sogn og Fjordane utgjorde elbil 51 prosent av alle nye personbiler.

Over halvparten av alle nybilkjøperne i Sogn og Fjordane i 2021 valgte elbil. Aldri før er det solgt så mange elbiler i fylket. Sogn og Fjordane elbilforening jubler over rekorden.

Totalt ble det solgt 1396 nye elbiler i Sogn og Fjordane i 2021, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Med det utgjorde elbil 51 prosent av alle solgte nybiler i Sogn og Fjordane i fjor. Det er også en økning på 55 prosent fra 2020, hvor det ble solgt 898 elbiler.

– Elbil er definitivt førstevalget for nybilkjøperne i Sogn og Fjordane, sier Berit Hornnes leder i Sogn og Fjordane elbilforening.

Høy elbilandel i nybilsalget betyr også flere elbiler på bruktbilmarkedet. Og det er viktig siden folk flest kjøper bruktbil, forteller Hornnes.

Hun synes det er bra at folk velger elbil.

– For at Norge skal nå klimamålene, må utslippene i transportsektoren kuttes. Da må folk velge elbil når de skal kjøpe ny bil, sier hun.

Også nasjonalt var det rekordsalg. 64,5 prosent av nybilkjøperne valgte elbil, viser tall fra OFV.

TROR PÅ NY REKORD: Berit Hornnes i Sogn og Fjordane elbilforening tror på ny rekord også i 2022.

Tror på ny rekord i 2022 – men ikke uten politisk innsats

Elbilforeningen tror det vil komme nye elbilrekorder i 2022, men minner om at det ikke vil komme av seg selv.

– Momsfritaket må videreføres i 2022 fordi det gjør at elbil vinner konkurransen når forbrukerne gjør valget hos bilforhandleren, sier Hornnes. Samtidig er den lokale politikken som miljørabatt på bompasseringer og parkeringsrabatt viktig for å gjøre det attraktivt å velge elbil. Lokalpolitikerne bør også bidra med å legge til rette for utbygging av hurtigladere.

Stortingets mål er at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler. – Vi er i god rute, men det trengs fortsatt en kraftfull politikk for å nå målet, avslutter Hornnes.

Tesla mest populær

Tesla var den mest populære elbilen i Sogn og Fjordane i fjor viser tallene fra OFV. Etterfulgt av Volkswagen og Peugeot.

TESLA MEST POPULÆRT: Tesla var det mest populære bilmerket i Sogn og Fjordane i 2021.

Tabell: Antall solgte nye elbiler i 2020 og 2021, per fylke

Fylke Nye elbiler i 2020 Nye elbiler i 2021 Elbilandel av nybilsalget i 2020 Elbilandel av nybilsalget i 2021 Økning i salg fra 2020-2021 Hordaland 9 153 13 160 67 % 76 % 44 % Oslo 13 101 18 140 63 % 71 % 38 % Rogaland 6 357 10 099 56 % 67 % 58 % Akershus 12 787 18 494 57 % 67 % 45 % Trøndelag 5 727 9 049 54 % 66 % 58 % Vestfold 3 615 5 117 54 % 64 % 42 % Østfold 5 081 7 229 52 % 63 % 42 % Vest-Agder 3 078 4 560 52 % 60 % 48 % Møre og Romsdal 2 699 4 599 46 % 60 % 70 % Aust-Agder 1 134 1 773 46 % 58 % 56 % Telemark 2 613 3 421 49 % 58 % 31 % Oppland 1 537 2 382 45 % 57 % 55 % Hedmark 2 081 2 902 47 % 57 % 39 % Buskerud 4 273 6 238 47 % 57 % 46 % Nordland 1 388 2 748 41 % 53 % 98 % Sogn og Fjordane 898 1 396 42 % 51 % 55 % Troms 1 038 1 996 38 % 49 % 92 % Finnmark 204 404 23 % 34 % 98 %