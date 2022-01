Rekordmange kjøpte elbil i Trøndelag i fjor. Tror på ny rekord i 2022.

REKORDHØY ELBILANDEL: 65,8 prosent av alle nye biler i Trøndelag i 2021, var elektriske.

Over 6 av 10 nybilkjøpere i Trøndelag valgte elbil i 2021. Aldri før er det solgt så mange elbiler i fylket. Trøndelag elbilforening jubler over rekorden.

I fjor rullet 9049 nye elbiler ut på veiene i Trøndelag. Det utgjorde 65,8 prosent av alle nye solgte biler i Trøndelag i 2021, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Elbil er definitivt førstevalget for nybilkjøperne i Trøndelag, sier Ståle Langolf leder i Trøndelag elbilforening. Han er glad for rekorden og synes det er bra at trønderne velger elbil.

– For at Norge skal nå klimamålene, må utslippene i transportsektoren kuttes. Da må folk få mulighet til å velge elbil når de skal kjøpe ny bil, sier han.

FORNØYD: Ståle Langolf i Trøndelag elbilforening er fornøyd med elbilsalget i 2021.

Elbilforeningen viser til flere politiske gjennomslag i året som har gått:

– I mai ble det bestemt at elbilistene kun skal betale 20 prosent av ordinær takst i bomringen i Trondheim, forteller Langolf. Det opprinnelige forslaget fra fylkeskommunen

var 50 prosent. Rett før jul vedtok fylkestinget strategi for utbygging av hurtigladere. I strategien slås det blant annet fast at alle hurtigladestasjoner bør ha mulighet for kortbetaling. Det er noe Elbilforeningens medlemmer lenge har etterlyst.

Tror på ny rekord i 2022 – men ikke uten politisk innsats

Elbilforeningen tror det vil komme nye elbilrekorder i 2022. Langolf minner om at det ikke vil komme av seg selv:

– Momsfritaket må videreføres i 2022 fordi det gjør at elbil vinner konkurransen når forbrukerne gjør valget hos bilforhandleren. Samtidig er den lokale politikken som miljørabatt på bompasseringer og parkeringsrabatt viktig for å gjøre det attraktivt å velge elbil.

Stortingets mål er at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler. – Vi er i god rute, men det trengs fortsatt en kraftfull politikk for å nå målet, avslutter Langolf.

Tesla mest populære elbil

Tesla var den mest populære elbilen i Trøndelag i fjor viser tallene fra OFV. Etterfulgt av Volkswagen og Hyundai.

TESLA MEST POPULÆR: Tesla er mest solgte bilmerke i Trøndelag i 2021.

Tabell: Antall solgte nye elbiler i 2020 og 2021, per fylke

Fylke Nye elbiler i 2020 Nye elbiler i 2021 Elbilandel av nybilsalget i 2020 Elbilandel av nybilsalget i 2021 Økning i salg fra 2020-2021 Hordaland 9 153 13 160 67 % 76 % 44 % Oslo 13 101 18 140 63 % 71 % 38 % Rogaland 6 357 10 099 56 % 67 % 58 % Akershus 12 787 18 494 57 % 67 % 45 % Trøndelag 5 727 9 049 54 % 66 % 58 % Vestfold 3 615 5 117 54 % 64 % 42 % Østfold 5 081 7 229 52 % 63 % 42 % Vest-Agder 3 078 4 560 52 % 60 % 48 % Møre og Romsdal 2 699 4 599 46 % 60 % 70 % Aust-Agder 1 134 1 773 46 % 58 % 56 % Telemark 2 613 3 421 49 % 58 % 31 % Oppland 1 537 2 382 45 % 57 % 55 % Hedmark 2 081 2 902 47 % 57 % 39 % Buskerud 4 273 6 238 47 % 57 % 46 % Nordland 1 388 2 748 41 % 53 % 98 % Sogn og Fjordane 898 1 396 42 % 51 % 55 % Troms 1 038 1 996 38 % 49 % 92 % Finnmark 204 404 23 % 34 % 98 %