Rimac Nevera: Verdens råeste elbil tar pusten fra alle

Den gjør 0-100 på under 2 sekunder og har en toppfart på 412 km/t. Nå holder den kroatiske hyper-elbilen show på Goodwood-banen i England.

Så seint som i juni slapp Rimac bildene på sin nye hyperbil, Nevera. Nå er den produksjonsklar, og kommer dermed nye Tesla Roadster i forkjøpet som den råeste elbilen til nå.

I disse dager er den i ferd med å ta noen runder på den legendariske Goodwood-banen i England. Mer elektrisk er det knapt mulig å gjøre det.

For her snakker vi intet mindre om 1914 hestekrefter og 2360 NM i dreiemoment. Da gjør den 0-100 km/t på 1,97 sekunder, og vi garanterer at du ikke greier å puste under den øvelsen.

Rimac påstar at Nevera skal greie kvartmila (dragrace) på 8,6 sekunder, og holder du wattpedalen i bunnen fra stillestående og i 9,3 sekunder, er du oppe i en fart på 300 km/t. Og det stopper ikke her: Toppfarten skal være 412 km/t.

Den kroatiske raketten er utstyrt med fire elmotorer og et stort egenutviklet og væskekjølt batteri på 120 kWt med 6.960 celler. Det skal normalt kunne gi en rekkevidde på 55 mil – vel å merke hvis man kjører som en prest. Noe man garantert ikke kommer til å gjøre med en slik bil. Men den har en annen misjon: For den vil nok snarere gjøre deg en anelse religiøs.

Tekno-vidunder

Rimac Nevera er den produksjonsklare modellen av konseptbilen C_Two, som ble avslørt på den internasjonale bilutstillingen i Genève i 2018.

Siden den gang har Rimacs ingeniører raffinert sitt nye flaggskip på alle nivåer under et omfattende utviklingsprogram, i jakten på av den ultimate elektriske hyperbilkjøringsopplevelsen. Med unntak av et klimaanlegg som stammer fra Audi R8, er de fleste nøkkelkomponentene i Nevera utviklet internt i Rimacs hovedkvarter i Kroatia.

– This is it! Dette er bilen jeg hadde i tankene da jeg la ut på den «umulige «reisen for ti år siden. Alt vårt harde arbeid har resultert i Nevera – vår nye, rekordraske hyperbil, sier Mate Rimac, grunnlegger og administrerende direktør i Rimac Automobili.

– Denne bilen ble født for å overgå, og heve lista, for høyfartsbiler. Ikke bare i ytelse, men som en allsidig pakke, sier han.

For Rimac hevder at dette skal være en bil som også kan kjøres av «onkel Åge» og kunne brukes som en avslappende grand tourer.

Det gjelder det å ha kontroll på høyrebeinet og podagraen. Men om man ønsker en Nevera, må man i stedet være rask på labben. For det skal bare produseres 150 av dem. Så var det prisen, da: Godt og vel 20 millioner kroner…

En kroatisk suksesshistorie

Mate Rimac selv ble inspirert av genialiteten til den kroatiske, ingeniøren og futuristen Nikola Tesla. Sitt første elektriske prosjekt ble til da han konverterte sin BMW 3-serie E30 fra 1984 til batteridrift i en alder av 20 år hjemme i garasjen i 2008.

I 2009 grunnla han Rimac Automobili, og bare 11 år senere feiret selskapet å ansette sin 1000. ansatt.

I dag utvikler selskapet heftige elektriske driv- og batterisystemer for mange av verdens største bilprodusenter. Kundelista inkluderer Aston Martin, Porsche, Pininfarina, Hyundai, Kia, Koenigsegg, Renault, Cupra og mange flere.

I tråd med veksten kunngjorde selskapet nylig planer om et nytt, toppmoderne produksjonshus til 200 millioner euro – 200.000 m2 Rimac Campus. Det skal huse 2.500 ansatte i utkanten av Zagreb og produksjon av hyperbiler og forskning og utvikling av ledende prosjekter innen elektrisk teknologi.

