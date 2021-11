Nye bomtakster for elbilister fra 1. november: Så mye må elbilistene betale i bomringen i Trondheim

BOM PÅ BOM: Nå innfører stadig flere kommuner betaling for elbiler bomringene.

Fra 1. november 2021 må elbilister betale i bomringen i Trondheim. Da går rabatten for elbiler ned fra 100 prosent til 80 prosent.

Fylkestinget i Trøndelag og bystyret i Trondheim vedtok tidligere i år nye takster for passering i bomringen i Trondheim og E6 til Stjørdal.

Mens elbilistene tidligere har passert bomringen gratis, må de fra 1. november 2021 betale 20 % av bomtaksten etter brikkerabatt.

Vegamot skriver i sin kunngjøring at elbilrabatten krever gyldig avtale og elektronisk brikke. Husk derfor at du som elbilist må ha gyldig avtale og bombrikke for å nyte godt av rabatten.

– Trøndelag Elbilforening jobbet knallhardt for fortsatt full rabatt i bomringen da saken ble behandlet tidligere i 2021, sier Ståle Langolf, leder i Trøndelag Elbilforening.

Fylkestinget ønsket i utgangspunktet å innføre 50 % betaling for elbilistene, men bystyret ønsket 20 %. Etter forhandlinger ble man enig om 20 % betaling for elbiler og en opptrapping hvor elbilistene fra 2023 må betale 40 %.

KJEMPER: Ståle Langolf

Så mye må elbilisten betale

Hvis man benytter bompasseringen ved E6 på Klett sør for Trondheim som eksempel, ser utregningen sånn ut:

Ifølge opplysninger på Vegamot på sin egen nettside, blir fullpris for passering på den bomstasjonen 16 kroner. For biler med gyldig avtale og bombrikke er prisen 12,80 kroner. Det er sistnevnte pris rabatten for elbiler trekkes fra. Prisen for passering med elbil blir da 2,56 kroner.

Egne takster i rushtiden

I Trondheim er det egne takster i rushtiden mellom 07.00 til 09.00, og 15.00 og 17.00. Fullpris i samme bom ved E6 Klett på en av disse tidspunktene er 32 kroner, mens den er 25,60 kroner med gyldig avtale og bombrikke. 20 % av sistnevnte pris er 5,12 kroner, noe som da blir taksten for en elbil i denne bommen i rushtiden.

Byturen blir litt dyrere

Dermed må elbilistene nå betale på byturer i Trondheim.

For eksempel vil en elbiltur fra Melhus, via E6 omkjøringsveien til Dominos Pizza på Moholt koste 6,40 kroner utenom rushtid*.

Det er 20 % av den ordinære prisen på 32 kroner.

Tar man turen tilbake til Melhus innen én time, betaler man ingenting, det skyldes den såkalte timesregelen. Er oppholdet på Moholt over en time, må man betale samme pris tilbake. Det samme gjelder passeringer på alle bomstasjoner som er tilknyttet miljøpakken i Trondheim.

Prisøkningen gjelder også bompasseringene mellom Stjørdal og Trondheim. På en biltur fra Stjørdal inn til parkeringshuset på Solsiden passerer man tre bomstasjoner. Med en diesel eller bensinbil vil turen koste 70 kroner, mens det for en elbil vil koste 11,04**.

På bomstasjonene som er tilknyttet veiprosjektet mellom Trondheim og Stjørdal er det ikke timesregel.

Disse prisene gjelder fram til 2023. Ifølge avtalen mellom bystyret og fylkestinget skal da taksten for elbiler økes til 40 % av bomtakst med brikkerabatt.

– Det er en dårlig idé, mener leder i Trøndelag elbilforening, Ståle Langolf.

– Vi er redd det kan bremse den gode elbilutviklingen i Trondheim, og vi skal kjempe for at det ikke skjer. Vi skal jobbe for at bystyret beholder elbilfordelene. Fordelene er helt avgjørende for at folk fortsatt skal velge elbil, og at kommunen skal nå egne klimamål, avslutter Langolf.

Slik regner vi ut bomtakstene for elbiler

* På turen passerer man bomstasjonen Klett E6 Storlerbakken med en ordinær pris på 12,80 kroner. Etter Tiller passerer man bomstasjonen Tonstad med en pris på 9,60 kroner, mens man på Moholt gjør siste bompassering til 9,60 kroner.

**Passering på bomstasjon Hommelvik koster 15,20 kroner. Passeringen i bomstasjon Ranheim koster 30,40 kroner, og siste bompassering på Leangensletta koster 9,60 kroner.

Alle eksemplene er regnet med gyldig avtale og bombrikke.