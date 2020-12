Satser på elbåter i Norge

Klar for din egen motorbåt helt uten utslipp? To modeller vil være klare for levering i Norge allerede til våren.

Hadde det ikke vært deilig med en litt sommerlig artikkel om båt og sjøliv nå midt i en koronapreget førjulsstri?

Jo, det tenkte vi også, særlig siden det straks skal dreie seg om fullstendig utslippsfrie båter.

For selv om det har vært mye snakk om elektriske ferger de siste årene, har det vært temmelig stille rundt elektriske fritidsbåter, selv om enkelte har markert seg også på dette feltet.

Som for eksempel elbåtprodusentene i danske Rand Boats.

En gledelig nyhet nå er at norske Nautic Norway nettopp har inngått en avtale om enerett på import av elbåtene fra de danske båtmakerne.

– Elrevolusjonen i båtmarkedet kommer

Nautic Norway er allerede importør av kjente båtmerker som Windy, Fairline, Nimbus, Paragon og Elan, og har avdelinger i Oslo, Stavanger og Bergen.

Men nå skal de altså slå et – forhåpentligvis kraftig – slag også for elektriske båter.

– Vi tror at elrevolusjonen kommer i båtmarkedet akkurat som den har gjort det i bilmarkedet, og vi ønsker å være med i utviklingen fra starten av, sier Ørjan Wollertsen, daglig leder i Nautic Norway.

Om kort tid vil noen av de danske elbåtene være på plass hos importøren i Norge.

– Noen få båter vil være tilgjengelig for levering allerede til våren, opplyser Wollertsen.

Det dreier seg i første omgang om modellene 23-foteren Mana, som er en elektrisk daycruiser, eller er det skjærgårdsjeep slike båter kalles for tiden?

Og det dreier seg om den fem fot større cabincruiseren Leisure 28, som i likhet med cabincruisere flest har greie overnattingsmuligheter – i hvert fall for en ikke altfor stor familie.

– Dette er de første modellene vi tar inn til Norge, men det er mulig vi utvider modellspekteret allerede like over nyttår, forteller Wollertsen

Det fullstendige modellutvalget til Rand Boats kan du se her, men foreløpig er altså langt fra alle disse tilgjengelig i Norge.

Hvor mange elektriske båter importøren har håp om å selge til neste år, våger han ikke gå i detalj på.

– For alle båtprodusenter nå er det en stor utfordring å levere tilstrekkelig med båter. Det er et etterslep fra 2020 som også gjør at Rand Boats har begrenset med ledige båter for 2021. Men vi forventer å kunne levere rundt ti elektriske båter fra Rand til neste år, og regner med en økning til rundt femti båter i 2022.

Toppfart? Opptil 40 knop

Tenker du at elbåter må være sedate og traurige saker? Da kan du tro om igjen.

Den største og toppkonfigurerte heleelektriske modellen fra den danske båtfabrikanten skal ha en toppfart på hele 40 knop, og skal kunne gå 140 nautiske mil på én lading.

Men det koster: Den 23 fot store Mana-en, som på ingen måte nærmer seg 40 knop, koster i overkant av 1,1 millioner kroner, mens 28-foteren Leisure lander på saftige to og en halv millioner norske kroner.

Likevel mener Wollertsen at båtene han importerer vil finne veien ut til norske kjøpere.

– Ja, vi forventer at det norske markedet nå er modent for elfremdrift også på sjøen, sier importøren, som for øvrig har kjørt elbil siden 2013.

– Selv om vi ikke har samme fordeler på avgifter med elbåt som elbil, har vi fortsatt fordelene med stillegående drift, null utslipp, lave servicekostnader og lave driftskostnader. Eldrift på sjøen gir kundene en helt ny opplevelse av ro når motorstøyen forsvinner. Dette kombinert med de praktiske fordelene, gjør at elbåter vil bli en ny trend langs vår vakre kystlinje, spår Wollertsen.

NB! For de av dere som er interessert i elbåt, men ikke er interessert i å eie, kan kanskje båtdelingstjenesten fra Kruser være noe. Som medlem av Elbilforeningen får du dessuten rabatt på utleien av elbåtene du får tilgang på gjennom denne deleordningen.