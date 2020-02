Senker prisen på nettleie – vil lokke elbileiere til nattlading

Nå fristes strømkunder i Buskerud- og Hadelandsområdet med nattrabatt på bruken av strømnettet: Bra for alle at flest mulig lader elbilen om natten – så lenge ladeutstyret er forsvarlig, mener Elbilforeningen.

Fra og med første mars i år starter nettselskapet Glitre et pilotprosjekt der de reduserer prisen på nettleie fra klokken 22 om kvelden til klokken seks om morgenen. Prisreduksjonen skal i utgangspunktet bare være i vintermånedene – fra november til og med mars – når det er mest press på strømnettet.

Selv om tilbudet gjelder alle selskapets kunder, adresserer strømleverandøren elbilkundene spesielt, med en oppfordring om å «lade elbilen sikkert og billigere – mens du sover».

Halvparten nattlader allerede

Dette er et smart og fornuftig tiltak, mener Elbilforeningen.

– Våre undersøkelser viser at over halvparten av elbilistene allerede lader på nattestid. Og at strømleverandørene prøver å flytte mest mulig lading til natten, når det er mindre press på strømnettet, er bra for samfunnet, sier kommunikasjonsleder Unni Berge i Norsk elbilforening, som oppfordrer enda flere til å lade bilen om natta.

– Vi synes derfor det er positivt at Glitre tester ut lavere strømpris på denne tiden av døgnet, sier hun.

Undersøkelsen Berge sikter til, er Elbilforeningens medlemsundersøkelse «Elbilisten 2019». Den viser at også at 44 prosent av elbileierne planlegger og tidsstyrer lading via app, bilen eller ladeboksen.

– Vi tror den mest effektive måten å få folk til å lade om natten er å be dem om å gjøre det. Informasjonstiltak er aller viktigst, ikke minst til ferske elbilister, men lavere strømpris bør også kunne slå positivt ut, sier Berge.

Glitre Energi Nett, som har sitt nedslagsfelt i Buskerud- og Hadelandsregionen, begrunner prisgulroten slik:

«Vi må utnytte strømnettet vårt smartere gjennom døgnet, for å utsette eller unngå behov for å bygge ny kapasitet. Om natten er det god plass i nettet … Da kan du for eksempel flytte elbillading til natten, og spare penger på det.»

Nettleieselskapet er tydelig på at de fraråder kundene å bruke oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel om natten: «Det har med brannsikkerhet å gjøre, og vil uansett gi en særdeles liten besparelse.»

Å lade elbilen om natten vil derimot kunne gi en merkbar besparelse, og Glitre har anslått at elbilister vil spare omtrent en tusenlapp i året ved å lade om natten med den nye nattrabatten.

Men er det virkelig trygt?

Men hvis man ikke skal bruke husholdningsmaskiner om natten på grunn av brannrisiko, hvorfor er det da trygt å lade elbilen mens man sover?

Ifølge kommunikasjonsleder Berge i Elbilforeningen er stikkordet her å sørge for at man lader med en egen veggladeboks som er installert på korrekt måte og brukes i tråd med bruksanvisningen:

– Vi oppfordrer alle elbileiere til å installere ladeboks hjemme. Det er både sikrere og raskere enn å bruke vanlig stikkontakt. Med ladeboks er det helt trygt å lade om natta, sier Berge.

I Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) er man av samme oppfatning:

– Det er ingen grunn til å tro at elbiler som står til lading vil øke denne risikoen så lenge ladesystemet er utført og vedlikeholdt etter DSBs regelverk, uttalte Jostein Grav i DSB i forbindelse med diverse tester direktoratet fikk utført da de skulle se nærmere på elbiler og brannrisiko.

Ståle Frydenlund, bilekspert og seniorrådgiver i Norsk elbilforening, vil også flest mulig elbilister over på dedikerte hjemmeladebokser:

– Ta farvel med den jordede husholdningskontakten, og skaffe deg en skikkelig veggladeboks. Da kan du sove godt om natten, i trygg forvissning om at det faktisk aldri er registrert noen tilfeller av brann, eller branntilløp, ved bruk av slik ladestasjon med Type 2-kontakt.