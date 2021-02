Foreløpig kan ikke PR- og kommunikasjonssjef for Skoda, Morten Moum, si eksakt når de første kundene får bilene sine, annet enn at det skjer i vår.

De fleste vil gå for den store batteripakka. Da får man mye mer bil: Raskere lading, varmepumpe, mer levende head-up display, flere sensorer, ryggekamera etc. Men mange ønsker trolig mer funksjonalitet i multimediaanlegget, adaptiv fartsholder, annet interiør, metallic lakk og større hjul. Regn derfor med mellom 500.000 og 560.000 kroner innen du er ferdig.

Du får tre skjermer å forholde deg til. Et lite speedometer foran deg, et stort head-up display med mer levende visualisering, samt en 13-tommer stor multimediaskjerm, der det meste styres, inkludert klimaanlegget. Lyden stilles med en slisse langs bunnen. Til og med soltaket og interiørlyset betjenes med berøringsflater, ikke lenger knapper.

Bagasjerommet er firkantet og stort. Seteryggene slås ned 40/60 og har et forholdsvis stort hull til ski. Selvsagt er spaker for nedfelling av seteryggene på plass, samt gode hemper til bæreposer.

Det er kun de to kraftigste modellene med 265 hk og 306 hester som har mulighet for firehjulsdrift.

Enyaq fås med tre batteripakker og drift på både to og fire hjul. Sjekk tabellen under for komplett oversikt over batterier, ladekapasitet osv. Den fås med effekt fra 149 hester til 306 hester via modellvariantene iV 50, iV60, iV80, iV80X og iV vRS.

