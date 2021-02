Slik lader du smart hjemme

Valg av riktig ladeløsning, gjerne i kombinasjon med smart lading, blir enda tydeligere, mer praktisk og enda mer økonomisk for de husstandene som har to eller flere elbiler.

Har man mer enn en elbil, bør man vurdere en ladeløsning som gjør at to elbiler kan lade samtidig. Det kan være en ladeboks med to uttak eller ladebokser som «samsnakker» og deler effekten seg imellom.

Ifølge respondentene i undersøkelsen «Elbilisten 2020», svarte 65 prosent at husstanden har to eller flere biler (uavhengig drivstoff), hvorav 21 prosent svarte de har 2 eller flere elbiler.

Andre smarte løsninger er å la selve ladeboksen styre ladingen dersom den har støtte for smartlading. Dette gjøres enten via medfølgende styringsmuligheter eller ved å overlate dette til strømleverandøren.

Tallene fra «Elbilisten 2020» viser at majoriteten av elbilister lader på kveld og natt når etterspørsel på strøm normalt er lavest. Dette gir derfor en lav samtidsfaktor med tanke på belastning i strømnett og for produksjon, noe som igjen gir en lavere energikostnad.

Et av godene med elbil er at den for mange kan lades smart og økonomisk. For Norges del er dette ideelt sett om natta.

Noe av kritikken mot elbil er at de topper effektforbruket av strøm. Det er riktig at en elbil øker forbruket av strøm, men elbilen behøver som regel ikke å lades akkurat i timene etterspørselen er størst.

Den rekordstore etterspørselen medførte at Statnett ba elbilister unngå lading i morgentimene (kl. 07-09). Statistikken tilsier at elbilister uansett ikke lader på dette tidspunktet siden bilen da som regel er ferdigladet eller er i trafikk.

