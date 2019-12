Tesla Cybertruck – er dette framtidens arbeidsbil?

Cybertruck kommer i tre ulike versjoner, med tre ulike motorer til henholdsvis 39.900 dollar, 49.900 dollar og 69.900 dollar. For å få firehjulstrekk (som kan være lurt her til lands) må du opp på versjonen til 49.900 dollar. Tesla har ikke uttalt seg om hva bilen vil koste i Norge.

Bilen som ser ut som den er tatt rett ut av en dommedagscene i en science fiction-film overrasket mange (både positivt og negativt), og vi kan i alle fall si at vi aldri har sett noe lignende tidligere. Bilens eksteriør burde imidlertid kanskje ikke komme som det største sjokket, da Elon Musk allerede før lansering kunne fortelle at bilen skal være inspirert av Blade Runner-filmene.

Allerede i 2012 hørte vi snakk om en angivelig elektrisk pickup, og i fjor sommer hadde Musk idedugnad på Twitter hvor han lurte på hva hans nær 30 millioner følgere ville likt å se i en Tesla-pickup. Ett av forslagene var blant annet at bilen burde kunne flyte, hvor Musk svarte: «That goes without saying» og viser til en video hvor en Tesla blir brukt som båt. Musk nevnte ingenting om flyteevne under lanseringen i Los Angeles i natt, men hvem vet.

Endelig er Teslas «Cybertruck» her, i all sin ukonvensjonelle prakt. Fredag morgen (norsk tid) kunne Musk endelig avdekke Teslas nye tilskudd, nemlig en skuddsikker pickup, ulik noe annet vi har sett tidligere.

