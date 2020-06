Trådløs taxilading i Oslo: Jaguar inn som fersk samarbeidspartner

I fjor ble det kjent at Oslo kommune skal bygge trådløse hurtigladestasjoner for taxier sammen med Fortum Recharge, Momentum Dynamics og Cabonline/Norges Taxi As. I dag kom nyheten om at Jaguar Land Rover også tar del i samarbeidet.

ElectriCity

Initiativet for verdens første trådløse hurtigladesystem for elektriske drosjer har fått navnet ElectriCity. Målet til Oslo kommune er at alle drosjer i hovedstaden skal være utslippsfrie innen første kvartal av 2024.

Den induktive ladeteknologien kommer fra det amerikanske selskapet Momentum Dynamics og Fortum Recharge skal bygge ladestasjonene. Ifølge samarbeidspartnerne kan systemet bygges nesten hvor som helst og på sikt kunne bidra til en global økning av antall elbiler.

Effektiv lading for taxier

Lenge har drosjenæringen vært klar på at bedre ladeinfrastruktur og dedikerte ladestasjoner er nødvendig for at flere taxisjåfører skal velge el-taxier.

– Tilrettelagt lading for taxier er noe drosjenæringen og vi har ventet lenge på. Fantastisk at dette endelig skjer. Induktiv lading vil også kunne bli svært viktig for vanlige elbiler og lastebiler, spesielt i byene hvor det er lite plass, sier Christina Bu generalsekretær i Norsk elbilforening.

Ladeplater

Det trådløse ladesystemet består av ladeplater med en ladeeffekt på maksimalt 75 kW. Disse blir installert i bakken på drosjeholdeplassene, og i første omgang vil det dreie seg om tre-fire holdeplasser i Oslo. Taxiene som har mulighet for å motta trådløs lading vil da kunne lade mens de venter på neste tur. Sjåførene trenger ikke å gjøre noe, ladingen starter automatisk og krever ingen fysisk forbindelse mellom bilen og ladeplaten.

I praksis vil drosjene lades trådløst flere ganger i løpet av en dag mens de er på holdeplassene. Dette gir batteriet i bilen jevn tilgang til strøm og drosjene kan holdes i drift hele døgnet, uten at sjåføren får rekkeviddeangst.

Jaguar leverer 25 Jaguar I-Pace til Norges Taxi As

I mars 2019 gikk Fortum ut og sa at de ville invitere bilprodusenter til å melde sin interesse for å delta i prosjektet. I dag ble Jaguar Land Rover lansert som prosjektets nyeste samarbeidspartner.

Jaguar skal levere 25 Jaguar I-PACE modeller til Norges Taxi AS, som skal operere bilflåten som del av prosjektet. Disse bilene er designet til å ta imot Momentum Dynamics trådløse ladeteknologi, og ingeniører og teknikere fra både Jaguar og Momentum Dynamics har vært med på å teste løsningen.

I en pressemelding fra Jaguar, sier Steve Boulter Vehicle Engineering Manager i Jaguar at drosjenæringen er det ideelle testområdet for trådløs lading, og at Jaguar er glade for å kunne ta del i prosjektet.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Arild Hermstad er henrykt over å ha fått med et privat selskap i samarbeidet. «For å nå målet vårt må offentlig sektor, politikere og privat næring jobbe sammen, slik vi gjør i dette prosjektet», sier han i pressemeldingen.