Trøndelag vil innføre makspris i bommen: – Hårreisende!

Miljørabatt i bompengeprosjekter er det kraftigste virkemiddelet kommuner og fylkeskommunene har for å kutte klimagassutslipp fra veitrafikken. Dette har Norsk elbilforening dokumentert i rapporten «Bompengerabatt for alle» .

Trøndelag elbilforening har følgende råd for å skape forutsigbarhet for nye elbilkjøpere:

Det som derimot er godt dokumentert, er at nivået på miljørabatten har noe å si for hvor mange som velger å gå fra fossilbil til elbil.

– Det er hårreisende at Grøndtvedt baserer politikken på udokumenterte og feilaktige påstander. Dette finnes det overhodet ikke belegg for og er imøtegått i flere undersøkelser. Dette er vås! sier Langolf.

Samtidig hevder fylkesleder i hovedutvalg for vei, Hallgeir Grøndtvedt (Sp), i en artikkel i Adresseavisen at «elbiler gjerne sliter mer på veiene enn hva gamle fossilbiler gjør».

Bomringer og bompengeprosjekter kan kreve maksimum 50 prosent av full takst for utslippsfrie kjøretøy. I andre fylker som Oslo og Hordaland, har man innført bompenger langt mer gradvis enn det Trøndelag nå ligger an til å gjøre.

– Vi reagerer kraftig på at miljøpolitikken nedprioriteres av representanter for Arbeiderpartiet og Senterpartiet når de i hovedutvalg for vei nå foreslår å gå fra 100 prosent miljørabatt til maksimal lovlig betaling, sier lokalforeningsleder Ståle Langolf i Trøndelag elbilforening.

Det er Ap og Sp som har fremmet forslaget om å gå for maksimal lovlig elbilbetaling, og ligger an til å sikre flertallet, mot de andre partiene. Fylkesrådmannen hadde opprinnelig innstilt 20 prosent.

