Ukas #elbilnyheter uke 25

Her er et utvalg av elbilnyhetene fra uka som gikk.

Bilder av det som skal være Volkswagen ID.4 lekket på nett

Ifølge Tek.no skal bilder som mest sannsynlig viser Volkswagen ID.4 ha blitt lekket. Bilen ble vist på bilmessen i Frankfurt i fjor, men da bak frostet glass og i kamuflasje.

Vestland satser på elektriske fly

Ny satsing på fly med nullutslipp ble lansert i hangaren til Bergen Aero Klubb på Flesland mandag. Fylkesordfører Jon Askeland sa at dette er en ny milepæl i det mest framoverlente klimafylket i landet.

Flere sentrale aktører har allerede lansert planer for bruk av elektriske fly, og de var samlet under lanseringen for å delta på et samarbeidsmøte. Planene består blant annet av en kommersiell flyrute med elfly mellom Stavanger og Bergen, kanskje fra 2023, elektriske sjøfly med rundturer og taxiflyging fra Sandviken i Bergen fra 2022-2023, samt kommersiell flyging med 18 elektriske småfly i Bergen.

Elon Musk-selskap The Boring Company interessert i Fornebubanen

Elon Musk sitt selskap The Boring Company bygger tunneler for autonome Teslaer under Las Vegas og nå har selskapet vist interesse for Fornebubaneutbyggingen.

Dette skrives i en merknad fra Fremskrittspartiet om finansieringsplanen for E18 Vestkorridoren. Ifølge merknaden har Musk-selskapet presentert et konsept de mener kan redusere byggekostnadene for vei- og kollektivløsninger. Selskapet har også alliert seg med norske Seabrokers, hvor tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er rådgiver.

Storbritannia lar seg inspirere av Norge og introduserer egne skilt på elbiler

Inspirert av Norges egne nummerskilt for elbiler, har Storbritannia nå vedtatt å introdusere grønne skilt på elbiler fra høsten av. Denne satsingen er del av en større investering som skal drive fram en grønn økonomi. Skiltene vil gjøre det enklere for biler å bli identifisert som nullutslippsbiler, som igjen skal hjelpe lokale myndigheter å lage og iverksette nye insentiver for å eie og kjøre elbil.

Som i Norge, vil elbilister med slike spesialskilt kunne dra nytte av lokale insentiver som billigere parkering.

Antall offentlige ladepunkt i verden øker

Antall offentlige ladepunkt for elbiler økte med 60 prosent i 2019, den største økningen på tre år, ifølge International Energy Agency (IEA). Denne økningen overgår salget av batteridrevne biler.

I sin årlige Global EV Outlook finner IEA at antall normal- og hurtigladepunkt har nådd 862 118 globalt. 60 prosent av disse befinner seg i Kina. Hurtigladere står for 31 prosent av totalen. Kina fortsetter å lede i utbyggingen av offentlige tilgjengelige ladepunkter, spesielt hurtigladere i tette urbane områder hvor det er vanskelige å lade hjemme, sier rapporten.

