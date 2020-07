Ukas #elbilnyheter uke 27

Et eksempel er Statkraft, som har som sitt slagord: «Framtiden er elektrisk». 10 av deres 513 biler er elektriske. Selv sier Statkraft at de ikke er fornøyd med dette og lover at de som statlig selskap ser alvorlig på det, men at det tar tid å elektrifisere bilparken. – Det er først nå at markedet har begynt å levere sånne biler som vi er avhengig av i vårt virke, sier de til NRK

I et nytt prosjekt skal Posten teste verdens første spesialbygde, helelektriske 16-tonns lastebil. Lastebilen, som heter Volta Zero, har en rekkevidde på mellom 150 og 200 kilometer og leveres av det nordiske selskapet Volta Trucks. Lastebilene skal testes i flere nordiske byer, inkludert Oslo, fra første kvartal av 2021.

Ved fabrikken Zwickau i Mosel i Tyskland har Volkswagen nå produsert sin siste bil med fossil drivlinje til fordel for elbilproduksjon. Fabrikken vil fra nå av bare produsere elbiler for Volkswagen, Audi og Seat.

Mandag denne uken avslørte Nissan at deres nye Ariya electric crossover vil bli presentert 15. juli. Bilen, som ble vist som konseptbil i Tokyo forrige høst, vil bli utstyrt med Nissans nye ProPilot 2.0, et hands-free automatisert kjøresystem, og trolig firhjulstrekk. Den vil først bli solgt i Japan, før den blir tilgengelig i USA, Europa og Kina.

Tidligere er det bare omfattende kriser, som finanskrisen og oljekrisen, som har klart å stagge det oppadgående salget av bensin og diesel. Nå har likevel diesel- og bensinsalget gått ned for tredje år på rad, uten at det har skyldtes noen krise. Snarere er det den økende elbilandelen som er årsaken.

Her er et utvalg elbilnyheter fra uka som gikk

