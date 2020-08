Ukas #elbilnyheter uke 32

Her er et utvalg elbilnyheter fra uka som gikk

MG med den første elektriske stasjonsvognen i Norge

MG5 EV er navnet på den nye elektriske stasjonsvognen til kinesiske MG, som kommer på det

norske markedet allerede neste år. Ifølge dinside.no får bilen en batteripakke på 52,2 kWt og WLTP-rekkevidde på 34,4 mil. Prisen skal ligge under 300 000 kroner.

Antall ladepunkt i verden har passert 1 million

Elektrisk mobilitet har nådd en ny milepæl, nå finnes det over 1 million offentlige ladepunkt i verden. Ifølge Bloomberg NEF ble tallet nådd allerede i mai. De sier også at antall ladepunkt skal ha blitt doblet på bare to år. Det meste av den nye ladeinfrastrukturen har blitt bygget i Kina og Europa, Nord-Amerika kommer på tredjeplass.

Tesla Cybertruck kommer ikke til Norge

Elon Musk bekrefter i et radiointervju med Automotive News at Cybertruck ikke kommer til Norge eller Europa. Grunnen er at bilen ikke vil bli EU-godkjent da typegodkjenningen i EU er strengere enn i USA. 6000 nordmenn og 250 000 europeere totalt har forhåndsbestilt bilen. I en kommentar på Twitter hinter Elon Musk om at det kan være aktuelt å lage en mindre versjon av bilen for det europeiske markedet.

Stadig flere velger elbil som hovedbil

Flere og flere som eier elbil dropper å ha en bil i tillegg, viser undersøkelsen Elbilisten 2020. Elbiler har i lang tid fungert som bil nummer to for mange bileiere. Nå er dette i ferd med å endre seg og i undersøkelsen kommer det fram at rundt halvparten av husholdningene med elbil har droppet bensin- eller dieselbilen. Undersøkelsen viser også at 35 prosent av de som har svart kun har én elbil.

Xpeng P7 vises først i Norge

Xpeng P7 er en kinesisk elbil og skal være en av verdens mest avanserte. Når bilen skal vises utenfor Kina for første gang skal det skje i Norge, og det på Aker Brygge de første ukene i august.

