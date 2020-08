Ukas #elbilnyheter uke 33

Her er et utvalg elbilnyheter fra uka som gikk

Ioniq blir eget bilmerke under Hyundai

Ioniq blir eget undermerke for elbiler, og merket skal lansere tre nye elbiler i løpet av de neste fire årene. Først ut er konseptbilen Ioniq 5 som allerede har blitt presentert som Hyundai 45. Denne skal vises som produksjonsmodell allerede tidlig neste år. Hyundai er en av de bilmerkene som leverer flest elbiler til Norge.

Elbil-batteriene holder mye lenger enn fryktet

En ny undersøkelse fra amerikanske Geotab følger 6300 elbiler og hvordan rekkevidden utvikler seg etter hvert som bilene blir eldre. Resultatene fra undersøkelsen viser at de fleste batteriene vil vare minst like lenge som bilen, og at et elbilbatteri i gjennomsnitt ikke mister mer enn 2,3 prosent kapasitet per år. Det er selvfølgelig forskjell på bilmerkene.

Ny amerikansk luksusbil med rekordhøy rekkevidde

Den elektriske luksussedanen Lucid air presenteres allerede i september og er laget av den amerikanske bilprodusenten Lucid Motors. Produsenten har lenge sagt at bilen vil få høy rekkevidde, og en nylig gjennomført rekkeviddetest utført av FEV North America, viser at bilens rekkevidde er på 832 kilometer. Bilen kan allerede reserveres mot et depositum

Elbilrekord i Tyskland

I Tyskland i juli ble det registrert flere elbiler enn noen gang, totalt 16.798. Det er 182 prosent flere registreringer enn samme måned i 2019, og det selv om det ble solgt mindre biler i generelt.

Norges første serieproduserte el-lastebil klar til bruk

Onsdag denne uken kunne statsministeren avduke det som er Norges første serieproduserte el-lastebil. Det er logistikkselskapet DB Schenker AS som har anskaffet lastebilen, som i løpet av året har mål om å iverksette totalt elleve stykker til å frakte varer i Oslo sentrum. Selskapet sier at de også ønsker å utvide bruken av el-lastebiler til flere byer.

Denne elbilen blir 40.000 kroner billigere

Onsdag meldte den norske importøren av merket Xpeng G3 at valutasituasjonen er helt annerledes nå enn da bilen ble lansert i april, derfor setter de ned prisen med 40 000. Prisreduksjonen får tilbakevirkende kraft, og betyr at alle som har bestilt bilen nyter godt av den nedsatte prisen.

