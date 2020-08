Ukas #elbilnyheter uke 34

Her er et utvalg elbilnyheter fra uka som gikk

Skattehull i leasingbransjen må tettes skal vi nå nullutslippsmål

Fra 2025 har Stortinget og regjeringen som mål at det kun skal selges nullutslippsbiler. Dette er ett av de viktigste tiltakene Norge gjør for å nå klimamålene sine. Et viktig insentiv for at målet skal nås, er at de som kjøper fossilbiler må betale avgifter til staten som elbilkjøpere slipper. Men hvis du leaser fossilbil, faller noen av disse avgiftene bort.

Jaguar I-Pace senker effekten – og dermed pris

Jaguar I-Pace lanserer sin første limited edition-modell, Jaguar I-pace EV320. Denne modellen har reduserte hestekrefter, men ellers er den teknisk identisk med I-pace EV400 21MY, inkludert rekkevidde på 470 km. Startprisen ligger på 599.900 kroner.

Nå starter produksjonen av Volkswagen ID.4

Volkswagen har ambisjon om å bli verdensledende på elektrisk mobilitet, og denne uka startet de produksjonen av ID.4. Bilen som er en SUV skal produseres klimanøytralt. Produksjonen av batterier skjer for eksempel med strøm fra fornybare kilder. Verdenspremiere skjer i slutten av september 2020.

Elkem vil bygge batterifabrikk på Herøya

Elkem satser stort og har nå plan om å bygge en fabrikk for fullskala produksjon av batterigraftitt på Herøya i Porsgrunn. Prosjektet som har fått navnet Northern Recharge, har ambisjon om å kunne forsyne batteriindustrien med en kostnadseffektiv produksjonsprosess og som også skal gi batteriene lavere CO2-avtrykk. Nå bygges det et pilotanlegg i Kristiansand og endelig investeringsbeslutning for anlegget på Herøya blir tatt i 2021.

Over 500 000 elbiler solgt i Europa, men hva har skjedd Tesla?

I løpet av juli måned ble det solgt over en halv million elbiler og plug-in hybrider i Europa. Volumet på rene elbiler økte til 34,3 prosent av markedsandelen i første halvdel av 2020, som overstiger volumet for hele 2018. Tesla er den mest solgte elbilmerket så langt i år i Europa, men selskapet har ikke klart å levere så mange biler som planlagt. Korona har noe av skylden for dette sier Forbes.

Ladegründerne Easee øker inntektene

Gründerne bak ladeselskapet Easee har opplevd en økning i inntektene, og nå har de også satt seg som mål å tjene en milliard neste år. Easee har satset på dedikerte ladestasjoner hos privatpersoner, og dette er det mange som har vist interesse for, og det har lønt seg for selskapet.

Luftforurensningen er mye verre enn antatt

Luftforurensningen er mye verre enn vi har trodd til nå, sier nettmagasinet Vox. Forskere kan nå se på direkte og indirekte følger av luftforurensning, og Ifølge Vox er bevisene tydelige på at det vil være verdt å stoppe bruken av fossilt drivstoff kun for å bedre luftkvaliteten – og det selv om global oppvarming ikke hadde eksistert.

