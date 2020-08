Ukas #elbilnyheter uke 35

Her er et utvalg elbilnyheter fra uka som gikk

Satsing på elbil kan spare både liv og penger viser ny analyse.

En ny analyse fra Northwestern University i Illinois USA har kommet fram til at en drastisk overgang til elektriske biler vil kunne spare menneskeliv og store pengebeløp. Ifølge undersøkelsen vil USA alene kunne spare 70 milliarder dollar i året ved å ha en bilpark som består av 75 prosent elbiler.

Slik var elbilferien

Elbilforeningens ferske undersøkelse fra elbilferien i sommer viser at tre av ti elbilister ofte eller alltid opplevde kø når de skulle lade bilen. Ytterligere svarte 23 prosent av de som deltok i undersøkelsen, at de opplevde kø av og til. Totalt opplevde et flertall av sommerens elbilister ladekø. Vi må få på plass flere ladere, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Nye Mustang Mach-E prøvekjøres for første gang i Norge

Denne uken kom Fords nye elektriske SUV til Norge. Bilen skal i løpet av de to neste ukene testes på norske veier for første gang. Testen omfatter også lading på forskjellige offentlige ladenettverk. Resultatene fra testen går så til de som gjennomfører de siste justeringene av bilen. Mange nordmenn har allerede forhåndsbestilt bilen, og ifølge Ford vil det åpnes for endelige bestillinger i september.

Batterier til elfly klare om 3-4 år, ifølge Elon Musk

For flere år siden avslørte mannen bak Tesla og SpaceX at han hadde et design for et elektrisk luftfartøy, uten å si noe om når dette skulle settes i produksjon. For at designet i det hele tatt skulle fungere, sa Musk at energitettheten i batterier måtte forbedres. Nå har han sagt at ideal energitetthet i batterier vil komme innen tre til fire år.

Nio kommer til Europa i 2021

Den kinesiske bilprodusenten Nio ønsker å komme til det europeiske markedet raskere enn hva som var planlagt. For øyeblikket opererer Nio kun i Kina, men sier nå at de første bilene vil komme til Europa allerede i andre halvdel av 2021.

Volvo kutter ut diesel

Tidligere har Volvo uttalt at de ønsker å slutte med dieselmotorer i sine biler, og at de skal fases ut mot 2023. Nå er det ikke lenger mulig å få bestilt Volvo XC40 med dieselmotor lenger, bilen kan kun bestilles med helelektrisk, bensin- eller bensinhybridmotor.

For spesielt interesserte: Verdens raskeste helelektriske isbil

Edd China elektrifiserer en isbil og prøver seg på en ny verdensrekord.

Edd China elektrifiserer en isbil og prøver seg på en ny verdensrekord.