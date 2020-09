Ukas #elbilnyheter uke 37

Her er et utvalg elbilnyheter fra uka som gikk

Taycan-salget øker, Porsche låner arbeidskraft fra Audi

Porsche har i år begynt å levere sin helelektriske Porsche Taycan. Etterspørselen har blitt så høy at de nå har hentet inn 400 ansatte fra Audi for å øke produksjonen. De som kommer fra Audi skal være der i minst to år.

Kia e-Niro får tilhengerfeste

2021 modellen av e-Niro får mulighet for tilhengerfeste med godkjent vekt på 300kg. Bilen som ble lansert i desember 2018 har blitt veldig populær, og ble også kåret til elbilen elbileiere er mest fornøyd med i undersøkelsen «Elbilisten 2020». Kia sier de vil lansere 11 elbiler globalt innen 2025, inkludert SUVer og flerbruksbiler.

Elon Musk og Herbert Diess prøvekjører ID.3 – sammen

To av de største sjefene i bilbransjen, Volkswagens Herbert Diess og Teslas Elon Musk, møttes denne uka for å prøvekjøre Volkswagens nye ID.3. Diess sa at møtet ikke var for å diskutere noen form for avtale mellom de to bilselskapene. Med ID.3 ønsker Volkswagen å erobre en del av elbilmarkedet hvor de allerede har etablert seg med sin elektriske golf.

Uber elektrifiserer halvparten av sine «uber rides» i Europa

Innen 2025 skal Uber sørge for at halvparten av alle turene de kjører i sju hovedsteder i Europa er nullutslippsfrie. Dette kommer etter en lengre kampanje fra blant annet Transport & Environment og andre NGOer. Uber er verdens største mobilitetsplattform og tiltaket de kommer med nå vil kunne spare omtrent 500.000 tonn klimagassutslipp.

Statkrafts ladevirksomhet vokser i Tyskland

Statkrafts ladeselskap i Tyskland E-WALD GmbH, har nettopp signert en avtale med Tank & Rast som gir dem mulighet til å modernisere eksisterende ladepunkt og bygge enda flere ladere langs tyske motorveier. E-WALD drifter mer enn 1000 offentlige ladestasjoner i Tyskland og har også en egen deletjeneste for elbiler. Selskapet ble kjøpt opp av Statkraft i 2019.

Test av elektrisk rallycrossbil

Ken Block har testet mange rallycrossbiler opp igjennom årene, men hvordan gikk det da han for første gang testet en helelektrisk rallycross bil? Elbilen kalles Ford Fiesta ERX og har tre elmotorer. I opptaket fra testene ser den ut til å være like rask som en fossildrevet rallycrossbil.

