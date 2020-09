Ukas #elbilnyheter uke 39

Et svensk konsortium, inkludert skipsdesign fra Wallenius Marine, har avduket et moderne seilskip som kan frakte over 6000 biler og som kan redusere utslippene med 90 prosent på den transatlantiske ruta. Skipet heter wPCC (wind Powered Car Carrier) er forventet å seile innen utgangen av 2024.

Denne uken arrangerte Tesla en batteridag. Her avslørte de flere nyheter, blant annet om batteriteknologien i de ulike Teslamodellene. Her avslørte selskapet også en Plaid-variant av Model S, med kraftigere motor og større batteri. Rekkevidden oppgis å være på 840 kilometer og topphastigheten på 320 km/t.

Guvernøren i California, Gavin Newsom, signerte i dag et dekret med mål om å stoppe salget av nye diesel- og bensinbiler i staten California innen 2035. Utslipp fra transportsektoren står for mer enn halvparten av klimagassutslippene i Carlifornia, sa guvernøren.

I Storbritannia har myndighetene bestemt at de vil framskynde forbud mot fossilbiler for å fremme salget av elbiler fra 2040 til 2030. Statsminister Boris Johnson er forventet å akselerere omleggingen til nullutslipp i transportsektoren ytterligere i løpet av høsten, hvor nye grønne insentivene skal trigge en grønn økonomisk vekst etter koronapandemien.

Tidligere denne uken avduket Porsche en ladeløsning bestående av et batterisystem på 2,1 MWh i en trailer. Systemet kan lade ti elbiler samtidig. Elbilindustrien prøver fortsatt å finne ut hvordan elbiler skal få tilgang til lading der det trengs. Denne uken ble det også kjent at Porsches helelektriske Taycan er bilmerkets mest solgte bilmodell i Europa.

Her er et utvalg elbilnyheter fra uka som gikk.

