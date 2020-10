Ukas #elbilnyheter uke 43

Her er et utvalg av ukas elektriske nyheter.

Tesla senker prisen på Model 3 og øker rekkevidden

Forrige helg meldte Tesla at de senker prisene på alle variantene av Model 3. Samtidig kom også nyheten om at firehjulsdrevne Model 3-varianter vil ha varmepumpe som standard, den samme som Model Y har. Endringer innvendig og utvending, samt nye hjul, gjør også at rekkevidden til Model 3 øker.

Elbilsalget til topps i Vest-Europa i september

Flere faktorer har ført til at salget av helelektriske biler i Vest-Europa har nådd en ny rekord. Over 90 000 elbiler ble solgt i denne delen av Europa i løpet av september, som tilsvarer en markedsandel på 7,5 prosent. Utlevering av Volkswagen ID.3 og Tesla Model 3 i flere land samtidig, er to av faktorene som har gitt høye elbiltall denne måneden.

Renault med premiere på Megane e-Vision

Denne uken hadde Renault premierevisning av sin nye elbil Megane e-vision. Dette er en av flere elbiler Renault kommer med i sin nye elektriske satsing. Plattformen i den nye satsingen er utviklet i partnerskap med Nissan og er utgangspunkt for flere bilmodeller fra Nissan, Mitsubishi, Dacia og Renault som kommer i årene framover.

EU-parlamentet stemmer for 60 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030

Forslaget om å kutte med 60 prosent av klimagassutslippene innen 2030, istedenfor 40 prosent som allerede er vedtatt, fikk flertall i EU-parlamentet. Forslaget går nå videre til Ministerrådet i EU for godkjenning. Dette betyr at industrien og transporten i Europa kan få enda strengere krav til utslippskutt, skal målet om 60 % reduksjon nås.

Norge lager selvkjørende elferjer

Norge var først på elektriske ferjer, nå blir de også selvkjørende. Zeabuz lanseres en liten selvkjørende ferje neste år. Ferjen ble utviklet på NTNU i 2018, som et alternativ til en allerede foreslått bro over Nidelva i Trondheim. Det vil ta ett minutt å krysse elva, og ferja kan lade mens den venter ved kai.

New Jersey forbyr kjøp av fossilbiler fra 2035

New Jersey er den andre staten i USA som har vedtatt et kommende forbud mot kjøp av fossilbiler. Bare California har gjort dette tidligere. I New Jersey selges det en halv million biler hvert år, og for å kunne oppfylle klimamålene må staten konvertere til kun elektrisk bilsalg innen 2035, sa Department of Environmental Protection som kom med forslaget.

