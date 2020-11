Ukas #elbilnyheter uke 45

Her er et utvalg av ukas elektriske nyheter.

Volvo skal lage egne elmotorer

Volvo har åpnet et laboratorium for elektriske motorer i Kina og skal nå utvikle egne elmotorer til sine biler. Fra før har selskapet et laboratorium i Göteborg. Målet er å optimalisere drivlinjen i bilene. Prototyper skal være i ferd med å testes hos Volvo allerede. Selskapet har også som mål at 50 prosent av det globale bilsalget skal være elektrisk innen 2025.

Norge neste land på listen som får «full selvkjøring» fra Tesla

Teknologien som foreløpig kun er tilgjengelig i betaversjon og begrenset til bruk i USA, vil snart bli tilgjengelig i Norge og Canada, melder Teslasjef Elon Musk på Twitter. En viktig faktor for at Norge står får tur er at Norge er landet med flest Teslaer per innbygger og som derfor kan gi selskapet mye data fra samme område.

TÜV og ConAC åpner testlab for elbilbatterier

Laboratoriet er spådd til å bli det største og mest moderne uavhengige batteritestsenteret i Europa. Senteret åpneri september 2021 i den tysk-nederlandske industriparken Avantis. De to partnerne TÜV Rheinland og ConAC har estimert at det vil koste 22 millioner euro å bygge senteret som vil ha 25 ansatte i arbeid fra oppstart.

Gridserve åpner første ladestasjon med nytt konsept i England

Stasjonen har 24 ladepunkt som kan gi de nyeste elbilmodellene over 300 km rekkevidde på 20 minutter. I tillegg kan stasjonen friste med butikker, møterom, en lounge, lekerom og trimsykler elbilistene kan ta i bruk mens de venter. Gridserve har planlagt å bygge over 100 slike stasjoner over de neste fem årene, et prosjekt med en prislapp på 1 million britiske pund.

Europas billigste elbil?

Renault-eide Dacia lager ujålete og enkle biler basert på nedbetalt teknologi fra eierselskapet. Dette har gitt dem muligheten til å unngå store teknologikostnader og dermed prise bilene lavere enn konkurrentene. Spring Electric skal bli merkets nye elbil – «Den billigste elektriske bilen i det europeiske markedet» sier Dacia selv. Bilen kommer til Norge neste år.

