Ukas #elbilnyheter uke 46

Her er et utvalg av ukas elektriske nyheter.

Porsche har solgt 1000 elbiler i Norge

Porsche har i mange år vært et lite nisjemerke for spesielt interesserte i Norge, men i 2020 og lanseringen av den elektriske Porsche Taycan har det tatt helt av. Så langt i år har salget gått opp 370 prosent og nå kan importøren feire 1000 utleverte eksemplarer av Taycan.

Tesla anerkjenner eMMC feil på touch-skjermer og utvider garantien

Tesla annonserte nylig at de tilbyr utvidet garanti for MCU touch-skjermer etter eMMC feil på touch-skjermene. Det er denne feilen som gjør at skjermene går i svart. Teslaeiere som har opplevd dette problemet får nå tilbud om en utvidet garanti på åtter år/160 000 km.

Tror Volkswagen ID.4 blir Norges mest solgte bil i 2021

Mandag denne uken kunne importør Harald A. Møller for første gang vise Volkswagens ID.4 i endelig produksjonsversjon og uten kamuflasje. De har stor tro på at ID.4 skal bli den mest solgte bilen i Norge 2021. Sammenlignet med ID.3 er ID.4 en større og mer crossoveraktig bil.

Bidens presidentskap vil mest sannsynlig bety flere elbiler

USAs kommende president Joe Biden er glad i biler og har uttalt at elbiler er framtidas transport. Han har også sagt at han ønsker å innføre insentiver som skal gjøre det mer attraktivt for bileiere å bytte fra fossilbil til elbil, og at han vil skifte ut regjeringens bilflåte med amerikanske elbiler. Bilindustrien i USA ser så langt ut til å støtte Bidens planer.

Lader fra Nøtterøy skal ut i verden

Arne Magnus Berge begynte for tre år siden å produsere elbilladere. Elbilladeren «Folkeladeren» er en enkel og rimelig elbillader og har blitt Berges nøkkel til suksess. På tre år har omsetningen triplet og produsentene på Nøtterøy mottar bestillinger fra hele Norge. Nå skal også teknologien eksporteres til utlandet, i første omgang England, Tyskland, Spania og Italia.

Scania, EVBox Group og ENGIE inngår samarbeid om elektrisk buss- og tungtransport i Europa

EVBox og ENGIE har signert en kontrakt på fire år med Scania. Dette skjer etter at Scania har annonsert at de vil begynne å levere nye elektriske kjøretøy på en årlig basis framover. Samarbeidet vil fokusere på både ladeapplikasjoner til buss og lastebiler, og vil tilby skreddersydde løsninger for smart lading, service, drift og finansiering.

