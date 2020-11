Ukas #elbilnyheter uke 47

Her er ukas elektriske nyheter.

Equinor og Hydro allierer seg med Panasonic for batterifabrikk i Norge

Til E24 sier partene at de har signert en intensjonsavtale om mulig bygging av en batterifabrikk i Norge. Skulle dette bli en realitet vil det kunne gi milliardinvesteringer og grønne norske industriarbeidsplasser. Panasonic produserer allerede elbilbatterier, og var med på byggingen av «Gigafabrikken» til Tesla i Nevada.



Storbritannia framskynder mål om nullutslipp i veitrafikken til 2030

Statsminister Boris Johnson fortalte denne uken at Storbritannia vil stoppe salg av bensin- og dieselbiler og -lastebiler fra og med 2030, fem år tidligere enn planlagt. Dette er del av den grønne revolusjonen som skal sørge for at britene når målet om å nå netto null utslipp i 2050, som er et juridisk bindende mål og vil bety at landet må endre reise-, bruks- og spisevaner.



Volkswagen kommer med elektrisk stasjonsvogn med 700km rekkevidde i 2023

Foreløpig er det få detaljer som er kjent, men nå sier altså Volkswagen at den elektriske stasjonsvognen, som foreløpig går under navnet Aero B, vil gå i produksjon i 2023. Bilen skal kunne lade svært raskt og den skal ha mye plass innvendig. Foreløpig er det bare MG som selger elektriske stasjonsvogner.



Volvo har startet utlevering av elektriske XC40

Volvos plan er å levere 3.000 biler til norske kunder innen utgangen av 2020. De tror også at dette vil bli den mest Volvomodellen i Norge det kommende året. XC40 er en elektrisk SUV med plass til familie, samt mulighet for takboks og hengerfeste. XC40 legger seg midt mellom mange av konkurrentene prismessig og har en startpris på 520.000 kroner.



Mercedes-Benz vil kun ha kobolt og litium fra sertifiserte gruver

I framtiden vil Mercedes-Benz bare kjøpe battericeller med kobolt og litium som kommer fra ansvarlig gruvedrift. Mercedes vil nå utarbeide en egen standard for ansvarlig gruvedrift basert på «Initiative for Responsible Mining Assurance» (IRMA), som har blitt anerkjent av bilindustrien som et nøkkelkriteria for leverandørbeslutninger og kompatibilitet.



Elbilbransjen får egen lobbygruppe i USA

Tesla, Uber, Rivian og andre har nå opprettet lobbygruppen «Zero Emissions Transportation Association» (ZETA) som skal lobbe for elbil blant amerikanske politikere. Målet er at alle nye biler som selges skal være elektriske innen 2030. California har allerede vedtatt dette og New Jersey vurderer det samme. ZETA ønsker imidlertid at det også kommer insentiver på føderalt nivå som skal gjøre det enklere å velge elbil.

Les mer om den nye lobbygruppen her.