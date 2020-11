Ukas #elbilnyheter uke 48

EU-kommisjonens visepresident, Maros Sefcovic, sa denne uken at EU kan klare å produsere batterier nok til å møte behovene til unionens bilindustri uten å importere battericeller. I dag produserer Kina over 80 prosent av verdens litium-ionbatterier, men Europas kapasitet er forventet å vokse raskt.

General Motors sier de ikke lenger vil støtte president Trumps juridiske kamp for å oppheve Californias strenge økonomiske regler på drivstoff, og signaliserte at de var klar til å samarbeide med kommende president Joseph Biden for å redusere utslipp fra biler og lastebiler.

Transport & Environment annonserte denne uken resultatene fra en utslippstest som har blitt gjennomført på tre nye ladbare hybrider. Disse viser at med fullt batteri har BMW X5, Volvo XC60 og Mitsubishi Outlander 28-89 prosent høyere utslipp av CO2 enn hva selskapene selv reklamerer med. På tomt batteri var utslippene tre til åtte ganger høyere enn offisielle tall. Seniordirektør i Transport & Environment, Julia Poliscanova, sier at ladbare hybrider er falske elbiler, bygget for testing i laboratorium og skattefritak, ikke kjøring.

