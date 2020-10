Undersøkelse: 1 av 4 mener høye vedlikeholdsutgifter er et hinder for kjøp av elbil

I virkeligheten burde det være omvendt. – Kan tyde på at vi elbilforkjempere har lykkes dårligere med å formidle utgiftsfordelene enn avgiftsfordelene.

I en fersk undersøkelse Ipsos har gjennomført blir både norske og europeiske forbrukere spurt om sitt forhold til elbil.

I undersøkelsen oppgir hele 26 prosent av de spurte nordmennene som vurderer å kjøpe elbil at en grunn til at de ikke har gjort det, er at «vedlikeholdskostnadene for elbiler er høyere enn for bensinbiler», ifølge Nettavisen.

– Veldig rart

Det betyr at frykten for vedlikeholdskostnader havner på topp 3-lista over hva respondentene har ment er hindre for kjøp av elbil, bare forbigått av «for lang ladetid» (30 prosent av nordmennene oppga dette) og «usikker tilgjengelighet av ladepunkter», som 45 prosent oppga som hinder for å kjøpe elbil.

At vedlikeholdskostnader i det hele dukker opp som et argument mot elbil, får kommunikasjonsleder Unni Berge i Elbilforeningen til å stusse:

– Dette er veldig rart. Mange av oss som jobber med elbil til daglig har vel tenkt at «alle» for lengst har fått med seg at vedlikeholdsutgiftene til elbil er langt lavere enn for fossilbiler, men denne undersøkelsen kan jo tyde på at dette ikke har nådd ut til så mange som vi har trodd.

Mer fokus på avgiftsfordeler enn utgiftsfordeler?

Berge lurer på om budskapet om elbilens lave driftskostnader kan ha druknet litt sammenlignet med elbilens andre fortrinn.

– Det har over lang tid vært stort fokus på elbilens miljøfortrinn og de ulike elbilinsentivene som sikrer konkurransedyktig kjøpspris. Denne undersøkelsen tyder på at vi elbilforkjempere må snakke minst like mye om utgiftsfordelene når vi skal overbevise folk om å prøve en ny teknologi.

«I prinsippet vedlikeholdsfri»

En elbilmotor har langt færre bevegelige deler enn både bensin- og dieselmotorer, og har derfor færre deler som slites og må byttes ut eller få jevnlig vedlikehold. Enkelte går faktisk langt i å antyde at elmotoren knapt trenger vedlikehold, som i denne den smått klassiske formuleringen fra TV 2s bilekspert Benny Christensen:

«En elmotor er i prinsippet vedlikeholdsfri og omtrent like driftssikker som en flaggstang.»

I denne Broom-artikkelen fra 2017 utdyper han hva han mener:

– Elbileiere slipper oljeskift, de slipper å bytte tennplugger, dieselfilter og luftfilter. Elbiler har jo ikke tradisjonell girkasse, så her slipper man clutchbytte eller svinedyre girkassehavarier. Som om det ikke er nok, så behøver de heller ikke å tenke på registerreimbytter, engste seg for turbohavari, eller tette partikkelfiltre – eller annen leamikk som vannpumper som lekker, og slitte kamaksler og vippearmer. Her snakker vi opptil flere potensielle utgiftsbomber i titusenkroners-klassen.

Unni Berge i Elbilforeningen peker imidlertid på når noe først går i stykker i en elbil, kan det fort bli kostbart.

– Men vi forventer at stordriftsfordelene vil slå positivt ut framover og at kostnadene for elbildeler vil gå ned etter hvert som det produseres stadig flere elbiler globalt.