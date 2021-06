Sommertrafikken: Vegvesenet med ny kartløsning og flere web-kameraer

Statens vegvesen lanserer nå en ny tjeneste som skal gjøre det lettere for bilistene å holde seg oppdatert på sommerveiene. Nå blir ladeplasser, rasteplasser og nasjonale turistveier mer synlige.

På grunn av pandemien vil mange i år, som i fjor, tilbringe ferien i Norge og på de norske veiene.

– I Statens vegvesen satser vi stort på å bedre fremkommeligheten på de norske veiene og gjøre reisen din mer forutsigbar, sier leder for programmet «Forutsigbar fremkommelighet» i Statens vegvesen, Jacob Trondsen.

Statens Vegvesen setter nå inn tiltak for å bedre fremkommeligheten på de norske veiene.

Alle landets ladestasjoner, rasteplasser og nasjonale turistveier blir nå synlige i kartløsningen på vegvesen.no/trafikk.

Samtidig settes det opp flere webkameraer slik at du kan se køstatus på noen av de mest trafikkerte kaiene i Norge – i tillegg til de 650 kameraene som allerede finnes rundt om i landet.

Lettere å planlegge en reise

Du skal også få oppdaterte og utvidede trafikkmeldinger, og se når det er planlagt veiarbeid.

– Vi skal hjelpe deg i sommertrafikken! Det skal bli enklere å ferdes mer forutsigbart. Vi starter med sommertrafikken, men det vil komme flere tiltak som skal gjøre det enklere å planlegge en reise og være turist på de norske veiene fremover, sier Trondsen.

Et mer reisevennlig Norge

Innovasjon Norge og Norsk elbilforening heier frem tiltakene som gjør Norge mer turist- og klimavennlig.

– Løsninger som gjør det lettere å være turist, er alltid velkomment. Det blir lettere å dra på sommerferie med slike oversikter som gjør at du kan planlegge reisen din. Norge har mye flott å by på og alle i reiselivsnæringen er godt tjent med at turistene enkelt finner fram og får den informasjonen de behøver for å ha en fin ferie langs norske veier. Derfor er det flott at Statens vegvesen nå synliggjør dette i sin kartløsning, sier Audun Pettersen, avdelingsleder for reiselivsutvikling i Innovasjon Norge.

Han trekker særlig frem synliggjøringen av ladestasjoner i den nye løsningen som et viktig tiltak for å få et mer bærekraftig reiseliv.

– Mange kvier seg for å legge ut på bilferie i Norge med elbilen, fordi det har vært utfordrende å vite hvor ladestasjonene befinner seg. At Statens Vegvesen nå forenkler dette, er også godt nytt for miljøet, sier Pettersen.

Hurtigladere over nesten hele landet

– Det er flott at Statens vegvesen bidrar til å vise alle tilgjengelige ladestasjoner i sin kartløsning slik at de som vurderer elbil kan se at det finnes hurtigladere nært sagt over hele landet, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

Hun opplyser at med Norsk elbilforenings ElbilApp kan du planlegge reiseruter med anbefalte ladestopp underveis.

Det finnes 3500 hurtigladere i Norge, ifølge ladestasjonsdatabasen Nobil.

LES OGSÅ: Nå kan du planlegge ladereisen din rett i nettleser eller i ElbilAppen.