Verdens drøyeste elbil til Norge

Den skal koste uvirkelige 21 millioner kroner, og blir kun produsert i 150 eksemplarer, men bilens norske agent håper likevel å selge to-tre av dem her hjemme. I april kan du se «hyperbilen» på Nordic EV Summit i Oslo.

Hva sier du til 1900 hestekrefter i en bitteliten elbil? Null til hundre på under to sekunder? Eller kanskje du foretrekker å dunke den rett opp i 350 kilometer i timen – hvis du har ti sekunder ekstra, 21 millioner kroner og potensielt ditt eget liv å slå ihjel?

Galskap, selvfølgelig, men ganske fornøyelig er det likevel at designselskapet Pininfarina, som er mest kjent for sine utallige ikoniske bildesign for en lang rekke bilmerker gjennom snart nitti år, nå presenterer sin egen bil. Og den er altså elektrisk.

Blåser Formel 1 av banen

Det er det som nå skjer, når Automobili Pininfarina serverer sin superbil Battista – formodentlig på et dimantbelagt platinafat – om ikke lenge.

Det vil si, Pininfarini selv omtaler den ikke som superbil – slik eksklusive drømmebiler av dette formatet gjerne bli kalt – de omtaler det karbonfiberlette fartsmonsteret som «hyperbil».

Dreiemomentet er på spinnville 2300 Nm, og Pininfarina selv skryter ubeskjedent av at Battistaen har nesten dobbelt så mye kraft som Formel 1-bilene.

Bilen skal videre ha en rekkevidde på rundt 50 mil, og skal kunne lades opp til 80 prosent på under halvtimen.

Såpass bør man kanskje kunne forvente til en prislapp på rundt 21 millioner. (Og har det ikke vært fart nok i diskusjonen om momsfritak for de mer luksuriøse elbilvariantene før, tar nok debatten fullstendig fyr dersom et eksemplar eller tre av denne doningen ender opp med norske skilter.)

Vises i Norge i april

Konseptutgaven av Automobili Pininfarina Battista – som altså er bilens fulle navn – ble fysisk vist for verden første gang på bilmessen i Genève i fjor. Og om bare et par uker – i begynnelsen av mars – skal en mer eller mindre ferdig versjon vises under årets utgave av bilmessen.

Men allerede i slutten av april blir den faktisk å se i Norge, på Nordic EV Summit 2020, der Norsk elbilforening står på arrangørsiden.

Og kanskje er det nettopp Elbilforeningen som kan lastes for at den vanvittige bilen snart havner her:

– Vi hadde en dialog med Automobili Pininfarina i fjor, og da nevnte jeg at de burde jo vise frem Battiastaen på Nordic EV Summit. Morsomt nok tok de meg på ordet, forteller Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Elektrisk «investeringsobjekt»?

Hvert enkelt av de 150 eksemplarene som skal produseres blir håndbygget, og de første kundene forventes å få utlevert bilen i løpet av året.

Investor Nils Kjetil Tronrud blir agent for det italienske bilmerket i Norge gjennom selskapet Brooklands Motors, som allerede forhandler Bentley i Norge. Han har ifølge Finansavisen tro på at to-tre eksemplarer kan komme til å bli solgt her hjemme.

I en podkast laget av samme avis mener investoren at elbilen selv kan utgjøre en god investering, nettopp fordi det blir bygget så få av den, og han forteller at flere Battiaster allerede er forhåndssolgt til entusiaster og bilsamlere i Europa.

På spørsmål om hvem som er potensielle kjøpere av den mildt sagt eksklusive elbilen, svarer Tronrud kryptisk: «Vi har noen tanker om hvem vi skal henvende oss til.»

Så da er det vel bare å spekulere som bestemor Skogmus i Hakkebakkeskogen:

Kanskje er det meg, kanskje er det deg, kanskje er det tra-la-lei …