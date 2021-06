Vestland får verdens gjeveste pris innen elektrisk mobilitet

Den prestisjetunge internasjonale prisen E-Visionary Award ble tildelt Vestland fylkeskommune på den globale konferansen EVS34. Samtidig ble det kjent at neste års konferanse skal avholdes i Norge.

Vestland fylkeskommune stakk av med seieren og fikk udelt prisen E-Visionary Award på den 34. utgaven av International Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS34), som akkurat nå avholdes i Nanjing i Kina.

EVS-konferansene er verdens klart største konferanse for og om elektrisk mobilitet.

Samtidig annonseres det at EVS35, altså neste års konferanse – skal avholdes i Oslo i juni 2022.

Fylkesordfører Jon Askeland fra Vestland fylkeskommune mottok prisen digitalt under avslutningen av EVS34.

Stor glede

– Det er en stor glede for meg å motta denne prisen på vegne av innbyggerne i Vestland fylke. Hos oss har hovedfokus vært å elektrifisere så mye av transportområdet som mulig. I dag er fylket vårt verdensledende på elektrifisering av transport til sjøs og på veiene, som reduserer utslipp til glede for folk og miljø der de bor, sier fylkesordfører Jon Askeland og legger til:

– Elbilandelen i nybilsalget er så langt i år på hele 64 prosent. Allerede nå kjører 22 av 28 lokale ferger på hybrid teknologi og de fleste kjører hovedsakelig på batteri. Til sist vil jeg fremheve at alle bybussene i Bergen og området rundt byen er helelektrifiserte. Fremtiden er elektrisk og vi er godt på vei mot nullutslipp i transportsektoren på Vestlandet, avslutter Askeland.

På den avsluttende dagen under konferansen holdt også Oslos ordfører Marianne Borgen en tale der hun med stor glede overtok staffettpinnen og vertskapet for neste års konferanse.



Inspirasjon verden rundt

Norsk elbilforening jubler for dette og håper at prisen vil være til inspirasjon for andre storbyer og regioner verden rundt.

– Elbilforeningen ser på prisen som en stor ære, og mener det er fortjent at Vestland fylke nå får denne utmerkelsen. Vestland fylke har vist at elektrifisering er fullt mulig, med helektrifiserte lokale båter, busser og taxier – og store deler av bilparken elektrifisert. Jeg håper at prisen gir inspirasjon til videre satsing på elbil og elektrisk mobilitet for andre byer og regioner i Europa og verden, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

EVS35 til Oslo neste år

AVERE, som er den europeiske sammenslutningen av organisasjoner innen elektrisk mobilitet, skal sammen med Norsk elbilforening og Norges Varemesse i juni 2022 arrangere EVS35, som altså er verdens største konferanse innen elektrisk mobilitet.

Dette skaper også jubel i Norge.

– På EVS samles de viktigste aktørene innen forskning, politikk og industri og forbrukersektor fra hele verden med et felles mål om å redusere lokal luftforurensning og klimagassutslipp gjennom elektrifisering. Det er en unik og inspirerende global møteplass, sier president i AVERE (The European Association for Electromobility), Espen Hauge.

Han blir supplert av Christina Bu:

– Vi forventer å ta imot opp mot 10.000 besøkende og 2.500 internasjonale delegater i Lillestrøm og Oslo i juni neste år. Dette vil for alvor og enda en gang sette Norge på verdenskartet som landet der den globale klimakrise bekjempes ved å elektrifisering til beste for mennesker og miljø, sier Elbilforeningens generalsekretær.

Bakgrunn for prisen