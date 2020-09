Vestland vedtok hurtiglader-milepæl

14 nye lynladere og 10 hurtigladere vil snart bli satt opp i Vestland fylke. Dermed vil de få et hurtigladetilbud i alle fylkets kommuner.(*)

Denne uken ble det gjort et vedtak i Vestland fylkeskommune som vil sørge for at en rekke nye hurtigladestasjoner snart dukker opp på diverse distrikslokasjoner som sårt trenger et hurtigladetilbud.

Operative innen sommeren

Onsdag vedtok nemlig Hovedutvalet for Næring i fylkeskommunen å tildele i overkant av fire millioner kroner i stønad til hurtigladerutbyggingen.

Dette er gode nyheter som vil føre til at det snart vil finnes hurtigladere i samtlige kommuner i fylket, med unntak av den lille øykommunen Fedje.

– Erfaringsmessig vil alle disse ladestasjonene kunne være oppe å stå før sommeren til neste år, men noen av dem vil nok stå klare allerede i løpet av året, opplyser Sølve Dag Sondbø, leder i Seksjon for grønn vekst, klima og energi i Vestland fylkeskommune.

Slås på målstreken av Vestfold og Telemark

En dekning som det nå blir i Vestland er det ikke mange fylker som kan skryte av, for å si det forsiktig.

Per i dag er det nemlig foruten Oslo ingen fylker som har et hurtigladetilbud i alle kommuner, så Vestland ville med dette vedtaket fort kunnet bli historisk – hvis ikke det var for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Denne fylkeskommunen har nemlig bare ett hurtigladehull igjen på kommunekartet sitt, nærmere bestemt Fyresdal kommune – og det blir tettet igjen i løpet av høsten.

Bare velstand i Vestland?

Til gjengjeld har Vestland flere hurtigladepunkt enn sine rivaler på Østlandet: Der Vestfold og Telemark nå har til sammen 241 lyn- og hurtigladepunkter, har Vestland 523 per 18. september 2020, ifølge Nobil-databasen.

– Vi er veldig fornøyde med det som nå skjer. Dette betyr at vi innfrir hurtigladestrategien som Fylkeskommunen vedtok i mars i år, der vi ble enige om å vi skulle ha et hurtigladetilbud i samtlige kommuner, sier Sølve Dag Sondbø. – Vi er veldig fornøyde med det som nå skjer. Dette betyr at vi innfrir hurtigladestrategien som Fylkeskommunen vedtok i mars i år, der vi ble enige om å vi skulle ha et hurtigladetilbud i samtlige kommuner, sier Sølve Dag Sondbø.

– Bortsett fra Fedje. Er det et lite skår i gleden?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det bor bare noen hundre innbyggere der, og øya har allerede 22 kW semihurtigladere. Det mener vi er er et godt nok tilbud for et såpass lite sted.

– Så alt i alt er det nå bare velstand i Vestland?

– Nei, det kan vi ikke si. Selv om dette er en aldri så liten milepæl for fylket, er det fortsatt langt mellom ladestasjonene enkelte steder, og med stadig økende elbilandel i fylket kan vi ikke hvile på laurbærene ennå. På tross av at vi særlig i Hordaland tradisjonelt har vært gode på utbygging av ladenettverket, og også i Sogn og Fjordane etter hvert har blitt stadig bedre, er det viktig både for folk flest og for næringslivet at vi hele tiden sørger for et ladetilbud som står i forhold til det økende behovet.

Her kommer de nye Vestlands-laderne

De 24 nye ladestasjonene i Vestland vil bli satt opp på følgende lokasjoner:

Askvoll: 1 x 50 kW hurtiglader, 2 x 150 kW lynlader

1 x 50 kW hurtiglader, 2 x 150 kW lynlader Hyllestad: 2 x 50 kW hurtiglader, 1 x 150 kW lynlader

2 x 50 kW hurtiglader, 1 x 150 kW lynlader Sløvåg: 1 x 50 kW hurtiglader, 1 x 150 kW lynlader

1 x 50 kW hurtiglader, 1 x 150 kW lynlader Vadheim: 1 x 50 kW hurtiglader, 2 x 150 kW lynlader

1 x 50 kW hurtiglader, 2 x 150 kW lynlader Bømlo: 1 x 50 kW hurtiglader, 1 x 150 kW lynlader

1 x 50 kW hurtiglader, 1 x 150 kW lynlader Loen: 1 x 50 kW hurtiglader, 2 x 150 kW lynlader

1 x 50 kW hurtiglader, 2 x 150 kW lynlader Balestrand: 1 x 50 kW hurtiglader, 1 x 150 kW lynlader

1 x 50 kW hurtiglader, 1 x 150 kW lynlader Røldal: 3 x 150 kW lynlader

3 x 150 kW lynlader Skjolden: 1 x 50 kW hurtiglader, 1 x 150 kW lynlader

Samtlige ladestasjoner vil for øvrig bli satt opp og driftet av BKK, foruten den i Skjolden, som Luster kommune tar seg av.

Den kommende hurtigladestasjonen i nettopp Skjolden er for øvrig godt nytt for alle som skal kjøre den fantastiske nasjonale turistvegen over Sognefjellet, som fortsatt utgjør en sårbar strekning uten tilstrekkelig hurtigladetilbud, i hvert fall for elbilister med lav batterikapasitet.

(*): Unnskyld, Fedje!