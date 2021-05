Vurderer utleie av elmopeder i Norge

I Paris og i Washington D.C. har selskapet Lime nylig startet kortidsutleie av elsykler og elektriske mopeder, og ansiktsgjenkjenning er en del av opplegget. Nå kan Norge stå for tur.

Elmopedutleie – minutt for minutt, anyone?

Lime var en av de aktørene første som begynte med elsparkesykkelutleie både globalt og i Norge. Siden de etablerte seg i California i 2017 har de spredt seg til tresifret antall byer i over 30 land.

Nå satser de også på kortidsutleie av elsykler og elmopeder både i Europa og USA, og det er godt mulig selskapet vil satse på denne typen utleie også her hjemme.

Kan bli aktuelt også i Norge

– Vi ser på muligheten for å starte med utleie av elmopeder og elsykler i Norge, sier Konstantin Morenko – daglig leder i Lime i Norge – til elbil.no.

Han forteller at i Paris har selskapet plassert over 500 mopeder rundt om i byen for kortidsutleie.

– Målet vårt er å erstatte bilturer ved å tilby folk enkel tilgang til ulike transportmuligheter, alt med base i én app. I appen kan vi i Europa nå tilby tre ulike typer transportmidler, elsparkesykler, elsykler og nå sist: elmopeder.

Men da foreløpig bare hvis du tilfeldigvis skulle befinne deg i Paris, altså. Og det gjør du neppe på denne siden av sommeren.

Hvis det blir aktuelt å satse på elmopeder og elsykler også i Norge, er det ikke overraskende fire byer som peker seg ut, ifølge Morenko.

– Det blir i så fall i de større byene, altså Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Han vil ikke si noe nærmere om når elmopedutleie kan komme til Norge, og understreker at det bare blir spekulasjoner å si noe mer for Norges del på nåværende tidspunkt.

Elektriske debut i D.C.

Washington D.C. og Paris debuterte som prøvekaniner for nysatsingen i april. Først ut var den amerikanske hovedstaden, mens den franske metropolen fulgte på et par uker etter.

– Dette er et stort steg mot målet vårt om å tilby delingsbaserte, rimelige og utslippsfrie transportalternativer til våre kunder rundt om i verden, sa Lime-direktør Wayne Ting under lanseringen i den amerikanske hovedstaden.

Nå prøver selskapet ut hvordan elmopedene og utleiemodellen fungerer i praksis der, før opplegget med stor sannsynlighet rulles ut i en rekke andre storbyer.

Må ha førerkort i Norge

For å kjøre moped i Norge må du være fylt 16 år og ha førekort for klasse AM, men du kan også kjøre moped om du har førerkort for bil.

I USA har Lime satt aldergrensen for å leie de elektriske mopedene til 21 år, mens en eventuell passasjer må være over 18.

Hva som eventuelt vil bli aktuell aldergrense for Norge, er det for tidlig å spekulere i, men noen passasjer vil for Norges del selvsagt være uaktuelt, siden det ikke er tillatt med passasjer på mopeder her hjemme.

Digital hjelmsjekk underveis

Alle utleiemopedene som Lime nå har lansert, er utstyrt med hjelmer. De befinner seg i den låsbare toppboksen bakpå sykkelen, som du også låser opp ved hjelp av appen.

Appen krever dessuten at du laster opp en selfie som viser at du faktisk bruker hjelmen – eller din egen medbrakte hjelm – før elmopeden kan aktiveres og kjøres.

Og som ikke det var nok, har mopedkofferten egne sensorer som registrerer at hjelmen er tatt ut boksen og dermed presumptivt tatt i bruk.

Dette systemet skal være det første i sitt slag i verden, en sikkerhetsforanstaltning selskapet åpenbart av er stolt av å ha oppfunnet og utviklet.

Likevel har de dobbeltsikret seg at hjelmen faktisk brukes under kjøring ved at displayet på mopeden tar et bilde av deg underveis som den sender til appen, for å verifisere at hjelmen er på.

Det kan for øvrig bli interessant å se hva Datatilsynet måtte mene om denne praksisen hvis Lime bestemmer seg for å satse på elmopedutleie i Norge.

I tillegg må brukerne i appen, i hvert fall før første tur, se en lengre instruksjonsvideo som viser hvordan man opererer kjøretøyet – inkludert noen inspeksjonspunkter for sikkerhetssjekk av mopeden – før man kan dure av gårde.

Se den amerikanske instruksjonsfilmen her:

Ansiktsgjenkjenning i appen

For å i det hele tatt bli godkjent for å kunne leie elmopeder i appen, krever den også at man før førstegangs bruk går gjennom en bakgrunnssjekk der også gyldig førerkort verifiseres.

Appen bruker for øvrig ansiktsgjenkjenning hver gang man skal leie en moped, for å bekrefte at den som leier mopeden er identisk med bildet på førerkortet – som brukeren altså allerede må ha registrert for å i det hele tatt få tilgang til mopedene.

Minuttpris

Prisen for utleie er i USA er foreløpig satt til 0,39 dollar i minuttet, pluss én dollar for å låse opp mopeden.

En timinutters tur vil i så fall koste omtrent fem dollar, altså i underkant av en femtilapp.

Tanken er at dette skal være et konkurransedyktig og utslippsfritt alternativ til taxi, Uber og kollektivtrafikk.

Hva en eventuell leiepris vil bli i Norge, vil ikke den daglige lederen i Norge spekulere i, men vi kan trygt anta at det neppe blir billigere enn i USA.

Men før Lime eventuelt kommer så langt her hjemme, vil nok norske myndigheter ha minst ett ord med i laget.

PS: En moped skal i Norge ikke kunne kjøre fortere enn 45 km/t. Dette er også topphastigheten på elmopedene som Lime har plassert i Paris og Washington D.C.