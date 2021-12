Hjem til jul? 14 ting du vil ha i elbilen

Redd for stopp langs veien i kulda? Vi har sjekklista over ting du bør ha i bilen for å komme deg sikkert videre.

Det nærmer seg ferie og mange skal kjøre langt, gjerne over fjellet.

Og Norge er lunefullt, noe mange nylig fikk erfare på Sørlandet.

Men følger du våre enkle grep, bør du være rustet for det meste – og kan hjelpe andre langs veien.

1. Refleksvest

Refleksvester er påbudt å alltid ha i bilen og må brukes ved nødstopp. Og de kan faktisk være livreddende i mørke og dårlig vær.

Sørg også for å vite hvor vesten/vestene er lokalisert i bilen før du reiser. Visste du forresten at vestene er ferskvare og bør byttes ut med jevne mellomrom?

Dette skriver Trygg Trafikk om refleksvestene:

«Har du vasket refleksvesten cirka 20 ganger bør du kjøpe en ny fordi reflekseffekten avtar. Det samme gjelder om du har refleksvester som brukes mye og som er 2-3 år gamle.

Slitasje og riper svekker reflekseffekten. Det er derfor lurt å skifte ut refleksen når den begynner å få mye riper eller er synlig falmet.

Du kan teste reflekseffekten ved å lyse på refleksen med en lommelykt i et mørkt rom for å se om den fortsatt lyser godt. Sammenlign gjerne effekten opp mot en ny.»

2. Varseltrekant

Denne er også påbudt å ha i bilen. Sørg for å vite hvor den er.

Tips: Legg den lett tilgjengelig dersom du fyller opp bagasjerommet.

Merk deg at trekanten må stå minst 15 meter fra bilen, men løp gjerne 100-150 meter bakover dersom det er høy fart eller uoversiktlig der bilen står, spesielt dersom det er glatt.

3. Klær

Man holder ikke ut i mange minutter i kald vinter i ei tynn skjorte og småsko. Heldigvis har man som regel med seg vinterklær som tykk jakke, hansker og lue.

Ha gode sko, vinterbukse og gjerne varme arbeidshansker. Da er man klar for det meste.

Har du mye ullundertøy liggende i skuffen? Da kan det være en god idé ta noe av det til bilen slik at du alltid har noen lette ullklær liggende der på permanent basis.

Å ha et ullpledd eller to liggende er heller ingen dum idé.

4. Powerbank

Mobiltelefonen er viktigere enn alskens multifunksjonsverktøy dersom det finnes dekning.

Da kan du varsle, ringe etter hjelp, finne ladestasjoner på ladeappen vår, finne ut hvor du er og samtidig alltid ha en lommelykt tilgjengelig.

Ingenting er kjedeligere enn om mobilen er tom når du står der. Ha derfor en fulladet powerbank tilgjengelig også.

Å ha en ladekabel fast i bilen er også lurt.

5. Spylervæske

I vinterhalvåret bruker vi langt mer spylervæske enn ellers. Det er livsfarlig å miste sikten på grunn av saltlake og møkkete snø som havner på frontruten din.

Literprisen er langt høyere enn på drivstoff på bensinstasjonen, så e35 kan være lurt å bunkre opp når butikkene har tilbud.

6. Låsspray

Fantastisk nyttig for deg som ikke har fjernkontroll når låsemekanismen fryser, eller at batteriene i nøkkelen eller bilen svikter.

PS: Husk at selv det om det ikke ser ut som om du har et nøkkelhull, så finnes det som regel et skjult bak plastdekselet i dørhåndtaket på førersiden. Og i en moderne bilnøkkel skjuler det seg gjerne en tradisjonell nøkkel om du åpner den.

Ha gjerne også en silikonstift liggende i bilen også, og å faktisk bruke den med jevne mellomrom på gummilistene i dørkarmene vinterhalvåret.

TIPS: Ta av dekselet en gang innimellom og smør det med låseolje. Da slipper du å bruke låsespray i det hele tatt.

7. Hodelykt

Glem mobillykta eller vanlig lommelykt. Skal du holde på med begge hendene når du må spa, legge på kjetting eller lete etter klær i et fullstappet bagasjerom, bør du ha en fulladet hodelykt.

Den tar ikke så veldig stor plass i hanskerommet, og kan være gull verdt når uhellet er ute.

Ha gjerne noen ekstra batterier liggende der også.

HUSK: Den er ikke verd noe om den ikke ikke virker.

8. Slepetau

Med et slepetau kan du få hjelp og hjelpe andre i nød.

Elastisk er mest skånsomt og enklest i bruk, men samtidig det dårligste alternativet.

Noen ganger må man faktisk ta litt fart og nappe bilen løs. Da fungerer det dårligere og ryker lettere.

9. Spade

En solid, sammenleggbar spade (ikke kjøp de billige i plast) er ofte nødvendig dersom brøytebilen har laget en skikkelig kant foran innkjørselen, eller når du har sklidd av veien.

Noen ganger skal det veldig lite til for å få deg opp igjen.

TIPS: har du kjørt ut i snøfonna, spar du heller altfor mye enn litt for lite før du prøver å komme deg løs.

Noen ganger har du bare ett forsøk på å klare det. Har du først begynt å spinne, har du laget et glatt lag under dekkene.

10. Isskrape med kost

Du mister førerkortet dersom du har for lite sikt, så bruk skrapa, og ta hele frontruta, samt sidevinduene.

Og bruk kosten også. En nedsnødd bil gir kortere rekkevidde, kan skape farlige situasjoner for deg og medtrafikanter, dårligere lys, og kan pakke snø til is, for eksempel i brønnen under frontruta.

Å investere i en litt solid isskrape med justerbar armlengde er ikke dum. Litt dyrere enn den du ser på bildet over, men mye mer praktisk.

PS: Kost hele bilen ren. Det tar ikke mye lenger tid når du først er i gang.

12. Matpakke og drikke

Det skal ikke skje, men har faktisk allerede skjedd mange i år: Man kan bli sittende i timevis i bilen.

Da kan det være greit å ha med seg både litt mat, sjokolade og vann.

Har du med en termos med noe godt og varmt i, vil du neppe angre på det heller.

12. Kjetting

Det finnes mange remedier for å sikre deg grep. Lettkjettinger er det mest tungvinte å få på, men også det beste.

Autosokk er et annet alternativ og enklere å pakke vekk i bagasjen. Det finnes også strips å feste på hjulet, men ligg unna dette.

På ren hålke fungerer faktisk spesialproduktene du kan spraye på dekket. Men det holder bare den ene gangen.

TIPS: Øv et par ganger med kjettingene på gårdsplassen før du står i dyp snø og 15 blå. Det kan komme med når du virkelig har satt deg fast.

13. Startkabler

I fjor var det mange elbiler som fikk flatt «startbatteri». Altså 12 volts-batteriet som brukes til styring av alle bilens funksjoner. Det blir ladet av høyvoltsbatteriet.

Med startkabler liggende, kan man hjelpe både seg selv – eller andre i nød.

Startkabler finnes i mange varianter. Kjøp kvalitet med overspenningsvern og ekstra lengde på kablene.

Sistnevnte tar plass, men gir minst risiko for feilbruk.

Er du usikker, kjøp en startbooster og ha den liggende i bilen.

TIPS: Husk sort på minus og rødt på pluss.

Tilkobling: Begynn med + på bilen uten strøm, så + på bilen med strøm. Så – på bilen med strøm og aller helst til et jordingspunkt på bilen som trenger hjelp.

Frakobling: Gjør tingene i motsatt rekkefølge.

14. Ladekabel

Noen har alltid minst én liggende, men overraskende mange lar den heller ligge hjemme.

Husk at har du med både en type-2-kabel og ladekabel med stikkontakt, er du rustet til å både kunne foreta en nødlading fra et vanlig strømuttak om det virkelig skulle knipe, og du har kabelen du trenger dersom du trenger å lade på en av 22 kW-laderne som ofte finnes ved hurtigladestasjoner.

Disse kan komme godt med dersom det er kø på hurtigladerne og du like gjerne kan bruke denne fremfor å sitte og vente på at det blir din tur.

Eller i verste fall, at hurtigladeren ikke virker. Da har du type-2-kabelen i bakhånd og kan få deg litt sårt tiltrengt strøm.

Type-2-kabelen bruker du også på de fleste offentlige normalladepunkt, for eksempel ved kjøpesentre. Du trenger den også på stadig flere kommunale ladestolper, for eksempel i Oslo.