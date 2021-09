7 grunner til at laderen ikke virker

FRUSTRERENDE: Mange ladeoperatører, mange apper og mange forskjellige løsninger fører ofte til stressende situasjoner ved hurtigladeren.

Du har sikkert stått der ved en hurtiglader som ikke virker. Her er 7 tips som er verdt å sjekke ut om laderen ikke spiller på lag.

Hvor irriterende er det ikke å rygge inn til en ladestasjon, for så å oppdage at den ikke virker. Før du setter deg i bilen og prøver en ny lader: Pust med magen og sjekk våre tips under.

Og ikke minst: Meld deg inn i Norsk elbilforening

Vi har markedets beste ladebrikke, og jobber kontinuerlig med politikere og ladeoperatører for å få enda enklere betalingsløsninger.

1. Sjekk nødstopp

Mange ladere, men ikke alle, har en nødstoppbryter påmontert. Fra tid til annen er det behov for å bruke denne for å avslutte ladingen, dersom det ikke går å avslutte med brikke, app eller SMS.

Når bryteren trykkes inn, må den vris for å deaktiveres. Piler viser hvilken vei du skal vri. Vri og sjekk om den spretter ut igjen.

2. Ikke kontakt mellom bil og lader

Før ladingen starter, må bil og lader «snakke sammen». Det gjøres via de to minste pinnene i kontakten. Dersom det ikke oppnås kontakt, får man heller ikke startet lading.

Sett ladekabelen helt tilbake i laderen igjen, vent litt og prøv på nytt. Vær sikker på at du har fått trykket ladepluggen godt inn i kontakten.

Se nærmere på de tynneste pinnene om det kan være noe galt med kontakten, alternativt om ladepluggen ser skadet ut – som følge av ytre påkjenninger.

Har du en eldre Tesla Model S eller Model X, må du ha med CCS- eller CHAdeMO-adapter for å få tilgang til ordinære hurtigladere. (CCS-varianten krever dessuten en enkel modifisering i bilen). De samme modellene kan benytte AC-ladeuttak opp til 22 kW.

3. Ny bilmodell eller oppdatering?

Helt nye bilmodeller eller en ny programvareoppdatering kan være årsaker når bilen plutselig ikke snakker med enkelte hurtig- eller lynladere. Da vil ikke lading starte.

Da er det ingen vei utenom å ringe kundeservice (nummeret finner du på stasjonen). De har garantert hørt om problemet, dersom dette er tilfellet. Da må du i så fall prøve en annen ladeoperatør til ny oppdatering er installert i bilen eller på laderne.

4. Mobilnettet faller ut

Bruker du en ladeapp, kan du oppleve at du ikke får startet lading, selv om bil og lader er tilkoblet. Det kan skyldes at nettet er nede og at laderen ikke får verifisert at du er gyldig kunde.

Sjekk for sikkerhets skyld om du har nett på mobilen før du ringer kundeservice.

Bruk vår ladebrikke og registrer deg hos alle aktuelle ladeoperatører, så unngår du problemet i de fleste tilfeller.

5. Kontofeil

Noen ganger starter lading, før den så stopper brått. Som regel skyldes slike avbrudd at man ikke har oppdatert betalingskort i appen. Med gyldig betalingskort registrert, skjer ikke denne feilen.

Dersom du ikke har gjort riktig registrering av bankkort i appen, vil verken app eller ladebrikke virke. Det samme skjer dersom du har byttet bankkort.

En klassisk feil ved bruk av flere apper (hos flere operatører), er at innlogging «faller ut». Det betyr at kunden stadig må logge inn på nytt. Husk passordene dine.

I slike tilfeller kan du også slite med å få løs kabelen igjen.

6. Laderen er opptatt

På eldre ladere kan vanligvis ikke flere bruke samme lader samtidig. På mange nye ladere kan imidlertid flere lade samtidig, men ikke alltid.

En lang rekke hurtig- og lynladestasjoner har både CCS, som er blitt den mest vanlige, og CHAdeMO-plugg. Lades det på den ene, vil ikke den andre kunne benyttes samtidig.

7. Laderen virker ikke

Det skjer relativt ofte at laderne rett og slett ikke virker. Noen ladere har lys som forteller om det er klart, opptatt eller ødelagt, andre ikke. Meld fra til kundeservice. Noen ganger kan de sette i gang laderen igjen, andre ganger må serviceteknikere sendes ut.

Får du ikke løs kabelen? Sjekk her.