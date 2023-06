Fersk undersøkelse viser økende tendens: 87 prosent ønsker mulighet for kortbetaling

VIL HA KORTBETALING: – Mulighet for kortbetaling er åpenbart noe de fleste elbilister savner, og det er interessant at det er enda flere enn tidligere som etterlyser det, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Det viser svarene fra den store spørreundersøkelsen «Elbilisten 2023». Dette utgjør en økning på sju prosentpoeng bare fra i fjor.

Så mye som 87 prosent av norske elbilister mener at man burde kunne betale med kort når man hurtiglader.

– Mulighet for kortbetaling er åpenbart noe de fleste elbilister savner, og det er interessant at det er enda flere enn tidligere som etterlyser dette, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Kampen for kortbetaling har vunnet fram

I årets undersøkelse stilte vi dette spørsmålet:

«Er du enig eller uenig i at man bør kunne betale med betalingskort direkte på laderen».

64 prosent var veldig enige og 23 prosent enige.

Årets spørreundersøkelse Elbilisten 2023 viser en markant økning blant elbilister som ønsker kortbetalingsløsning. 64 prosent svarer «veldig enig», mens 23 prosent svarer «enig».

Elbilforeningen har lenge kjempet for at det å betale for hurtiglading skal være like enkelt som alt annet man betaler for.

Både forbrukervennlige roaming-løsninger og et politisk krav om kortbetaling kan bidra til dette.

Nå har Stortinget vedtatt at mulighet for kortbetaling skal på plass på ladestasjonene, først på nye ladere og etter hvert på eksisterende.

Christina Bu i Elbilforeningen venter utålmodig for å få dette på plass:

– Forbrukerne ønsker muligheten til å kunne betale med kort. Stortinget har vedtatt dette, og samferdselsministeren må nå komme med forskriften slik at kortbetaling blir et krav ved utbygging av alle nye hurtig- og lynladere, sier Bu og legger til:

– Regjeringen må også starte arbeidet med å sikre et regelverk som gir mulighet for ettermontering på de hurtigladerne som allerede er bygget, slik Stortinget har bedt om.

STORTINGSVEDTAK: – Forbrukerne ønsker det, Stortinget har vedtatt det, og nå må samferdselsministeren komme med forskriften slik at det blir kortbetaling ved utbygging av nye hurtig- og lynladere, sier Christina Bu. Foto: Jamieson Pothecary/elbil.no

Enklere å være utenlands turist

En fordel med kortbetaling er også at det blir det mye enklere å være utlending på elbiltur i Norge.

– Med så god ladedekning vi har nå, er Norge et drømmeland å reise på elbilferie i, sier Bu.

Mange elbilister skal hurtiglade for første gang i sommer

Det går mot rekordutfart med elbil denne sommeren og mange elbilister skal hurtiglade for første gang.

– Enn så lenge er det app og brikke som gjelder, sier Bu.

– For å spare kostnader og kunne sammenlikne priser, vil det være fornuftig å være med i abonnementsordninger som eksempelvis Ladeklubben, sier hun.

Da kan man lade hos ulike ladeselskaper via en felles løsning. Dette er enklere enn å måtte bruke mange ulike apper.

– Et viktig råd til de som skal på langtur er å laste ned ladeapp, ta med ladebrikke og huske å registrere gyldig bankkort.

Fakta om «Elbilisten 2023» Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbilister.

Elbilisten 2023 er den tolvte undersøkelsen som er gjennomført.

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbilistene er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 28. mars – 30. april 2023.

16.905 personer har svart på undersøkelsen.