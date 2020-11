9 spørsmål & svar om elbiler og tilhengere

Påfallende mange norske elbilister er tilhengere av tilhengere. Her svarer Elbilforeningens bilekspert på spørsmål han ofte får om dette temaet.

Elbilforeningens bilekspert Ståle Frydenlund er så opptatt av tilhengere at han har arrangert tredobbel elbiltur på flere hundre mil med campingvogner på slep. Og så skapforelsket i skapvogner at han arrangerte denne testen med skaphengere trukket av elbiler.

Som om ikke det var nok, ble også årets sommerferie i stor grad viet til å finne ut enda mer. Og han lover enda mer fremover, både av nye tester og utforsking av interessante tekniske sider av saken.

Men det er fortsatt mye usikkerhet blant folk om dette temaet. Vi tenkte derfor Ståle var mannen å stille et knippe mer og mindre vanlige spørsmål om elbiler og tilhengerfeste:

– Hvorfor er det viktig å vurdere muligheten for å kunne dra en tilhenger når du skal velge elbil?

– Når du først kjøper en bil så vil du at den skal kunne gjøre flest mulige jobber for deg. Over 1/3 av medlemmene i Elbilforeningen har tidligere svart i vår årlige undersøkelse «Elbilisten» at de har måttet la bilen stå fordi den ikke hadde krok. De siste årene har tallet gått noe ned, fordi utvalget av biler med tilhengerfeste er blitt større. Ting går altså i riktig retning, og mye av grunnen er at vi i årevis har «mast» på verdens bilprodusenter om hva våre medlemmer ønsker. Og vi har møtt de fleste av verdens bilprodusenter.

– Kanskje dere likevel ikke har vært tydelige nok til alle produsentene om behovet for hengerfeste i det norske markedet?

– Vi har vært veldig tydelige. Jeg tror ingen av dem har misforstått at vi mener nesten enhver elbil bør kunne utstyres med tilhengerfeste. Det betyr ikke nødvendigvis at alle må trekke mangfoldige tonn, man kan løse ganske mye bare ved å ha muligheten til å trekke en lettere tilhenger. For eksempel når du skal til miljøstasjonen med hageavfall.

– Hvor stor andel av elbilene som blir solgt, selges med tilhengerfeste?

– Dette har vi dessverre ingen sikre tall på, men mitt inntrykk er at tilhengerfeste velges i høy grad på elbilmodellene som har denne utstyrsmuligheten.

– Er det noen av dagens elbilmodeller som egner seg ekstra godt til å dra tilhenger?

– I praksis er det i dag rundt ti modeller på markedet som kan trekke henger. Innen et år vil tallet være minst doblet, og rundt halvparten av dem kan trekke fra 1.500 kilo og oppover. Da er du i den divisjonen som faktisk også kan trekke en campingvogn. Privat kjører jeg en Tesla Model X som familiebil, det er modellen som i dag kan trekke mest, nærmere bestemt 2.250 kilo. Med en bil som kan trekke over 1.000 kilo kan du gjerne også trekke ulike skap- og varehengere. Det er liten grunn til å tro at markedet for tilhengere vil bli noe mindre som følge av at det er elbilen som trekker i stedet for en diesel- eller bensinbil. Etter hvert som utvalget tar seg opp kan du like gjerne bruke en elbil.

– Hvilke er de ti modellene du nevnte som kan trekke henger i dag?

– I praksis er det ni. Tesla-modellene X og 3, begge Audi e-tron-modellene, Polestar 2, Mercedes-Benz EQC og Jaguar I-Pace. Og nye utgaver av Kia e-Niro og Hyundai Kona. I tillegg kan varebilutgavene av Nissan e-NV 200 og Renault Kangoo Z.E. Maxi trekke relativt lett.

– Og hvilke kommende elbiler vet vi allerede nå vil få hengerfestemulighet?

– Ford Mustang Mach-E, BYD Tang, Skoda Enyaq, Volvo XC40 Recharge, Nissan Ariya, Tesla Model Y, VW ID.4 og BMW iX3 er de jeg vet om så langt. Disse vil kunne trekke mellom 750 og 1.500 kilo. Hvis tilhengervekt er avgjørende, bør du undersøke dette spesielt nøye før du velger bil.

– Har du noen tips til bruk av tilhenger når du kjører elbil?

– Det enkle rådet er å være klar over at tilhenger øker strømforbruket, og at du må stoppe for å lade oftere enn når du kjører uten. Energimengden som lagres i et batteri er generelt vesentlig mindre enn i en bensin- eller dieseltank. Elbilen er svært energieffektiv i utgangspunktet, men vil i likhet med andre biler bruke vesentlig mer energi ved hardere belastning. I tilfeller hvor tilhengeren er såpass liten at den er smalere og lavere enn bilen, vil forbruket bli mindre enn hvis du for eksempel har en stor skaphenger på kroken. Forskjellen ligger mye i luftmotstanden.

– På hvilken måte arter forskjellen seg?

– Den ble veldig tydelig da vi testet Tesla Model 3 og Jaguar I-Pace med nettopp skaphenger. Model 3 er lav og veldig effektiv til vanlig, men hekter du på en skaphenger, med stort frontareal, merker du ganske stor forskjell. Jaguaren som er høyere, og har høyere forbruk i utgangspunktet, ble derfor ikke like mye påvirket av tilhengeren.

– Så har det også betydning om tilhengeren har én eller to aksler. Med én får du mindre rullemotstand og mer energieffektiv kjøring, med to tåler hengeren mer last. Uansett hva du velger å kjøre med, er det viktig å undersøke hva førerkortet – og bilen – gir deg lov til å trekke. Dersom oppgitt totalvekt på bilen og tilhengeren til sammen overstiger 3.500 kilo, må du enten ha B96- eller BE-førerkort.

– Ser du en trend for normalvekten elbiler kan trekke?

– Nei, egentlig ikke. Men bilen jeg selv valgte kan være et eksempel. Jeg valgte den i stor grad fordi den kan trekke tyngst av alle på markedet, noe som også muliggjorde ferie med campingvogn i sommer. Det er svært sjelden jeg utnytter tilhengervekten maks, og det tror jeg gjelder de fleste. Hvis man ønsker å trekke tilhenger jevnlig, er det uansett fornuftig å velge en elbil som gir en viss valgfrihet på vekt.